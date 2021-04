Rusko zaradilo Navaľného regionálne štáby do databázy extrémistov

Moskva 30. apríla (TASR) – Ruská Federálna služba pre finančný monitoring (Rosfinmonitoring) zaradila štáby opozičného politika Alexeja Navaľného pôsobiace v ruských regiónoch do databázy extrémistických a teroristických organizácií. Informoval o tom v piatok spravodajský server Meduza.io.



Do databázy boli tieto štáby zaradené pod názvom Občianske hnutie Štáby Navaľného. Koordinátor siete týchto štábov Leonid Volkov pritom pred časom upozornil, že organizácia s takýmto názvom z právneho hľadiska neexistuje.



Ľudia a organizácie zaradené úradom Rosfinmonitoring do databázy extrémistov a teroristov okrem iného nemôžu používať svoje bankové účty.



Činnosť Navaľného štábov v regiónoch bola pozastavená 26. apríla na podnet moskovskej prokuratúry, ktorá po previerke dospela k záveru, že vykonávajú extrémistickú činnosť.



V súvislosti s týmto krokom ruských úradov Volkov vo štvrtok oznámil, že štáby, ktoré v regiónoch Ruska založil Navaľnyj, vo svojej doterajšej podobe končia.



Vysvetlil, že ak by Navaľného štáby pokračovali vo svojej činnosti, ich zamestnancom alebo sympatizantom by okamžite hrozilo stíhanie pre podozrenie z extrémizmu a trestnoprávne dôsledky.



Vybudovanie siete regionálnych štábov trvalo podľa Volkova štyri roky. Pôvodne boli vytvorené pre účely Navaľného kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2018, v ktorých ho však napokon ani nezaregistrovali ako kandidáta.



Neskôr sa štáby v regiónoch začali zaoberať aj miestnou agendou, najmä podozreniami z korupcie alebo nedbanlivosti štátnych úradníkov.



Volkov dodal, že niektorí aktivisti v Navaľného štáboch sa medzičasom vypracovali na vplyvných regionálnych lídrov a boli zvolení za poslancov zastupiteľstiev.



Na margo ďalšieho fungovania štábov Volkov uviedol, že ústredie ich ponecháva samých na seba a už ich nebude financovať. Zároveň vyjadril presvedčenie, že napriek tomu zvládnu svoje úlohy. „Najsilnejší prežijú a stanú sa ešte silnejšími," uviedol Volkov.



Štábom Navaľného i dvom nadáciám, ktoré založil na boj proti korupcii, okrem toho hrozí, že ich súd úplne zakáže.



V prípade, že tak súd rozhodne, nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) a Fond na ochranu práv občanov (FZPG) budú postavené na roveň džihádistickým organizáciám Islamský štát a al-Káida, ktorých činnosť je v Rusku je zakázaná. Na základe rozhodnutia ruského ministerstva spravodlivosti boli už FBK a FZPG zaradené na zoznam tzv. zahraničných agentov.



Označenie "zahraničný agent" udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012, podľa ktorého sa používa pri každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 sa platnosť zákona rozšírila aj na médiá.