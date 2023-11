Rusko zaradilo noviny The Moscow Times medzi zahraničných agentov

Moskva 18. novembra (TASR) - Ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo online noviny The Moscow Times, ktoré prinášajú spravodajstvo v ruskom i anglickom jazyku, na zoznam zahraničných agentov. V piatok večer to oznámili samotné noviny, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry Reuters.



Rezort spravodlivosti uviedol vo vyhlásení, ktoré zverejnili ruské médiá, že noviny The Moscow Times šíria nepresné informácie o rozhodnutiach ruských úradov a formujú tak negatívny obraz o Rusku.



The Moscow Times na svojej webovej stránke reagovali, že zákon o zahraničných agentoch je v posledných rokoch "neprimerane využívaný" proti nezávislým novinárom, aktivistom a mimovládnym organizáciám.



"Zoznam zahraničných agentov ministerstva (spravodlivosti) radí anglické a ruskojazyčné vydania The Moscow Times ako aj ich stránky na sociálnych sieťach.... medzi subjekty podliehajúce obmedzeniam," uvádzajú The Moscow Times.



Webové stránky novín pritom v Rusku už zablokoval ruský úrad pre dohľad nad médiami Roskomnadzor.



Organizácie, médiá i osoby, ktoré Rusko zaradí medzi zahraničných agentov musia čeliť viacerým opatreniam vrátane zvýšeného dohľadu nad ich financiami.