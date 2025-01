Rusko zaradilo ukrajinský mém medzi teroristické organizácie

Moskva 15. januára (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) označila "Belgorodskú ľudovú republiku" (BĽR) za "teroristickú organizáciu", v utorok to uviedli ruské médiá. Fiktívna entita vznikla ako internetový mém, TASR o tom informuje podľa webu Moscow Times.



BĽR doplnila zoznam teroristických skupín FSB v rámci "Medzinárodnej organizácie vytvorenej vo forme sociálneho hnutia Fórum slobodných štátov PostRuska". Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Ruskej federácie sa považujú za teroristické, pretože sa zasadzujú za rozpustenie Ruskej federácie.



Mnohé z organizácií takéto obvinenia odmietajú s tým, že sa snažia chrániť práva pôvodného obyvateľstva v Rusku a ich cieľom nie je podporovať separatizmus.



Fiktívna entita BĽR vznikla ako internetový mém, ktorý sa na ukrajinských sociálnych sieťach objavil ako reakcia na úspech ozbrojených skupín v Belgorodskej oblasti na juhozápade Ruska po invázii Moskvy na Ukrajinu v roku 2022.



Jej vlajku tvorí belaso-žlto-čierna horizontálna trikolóra s nápisom v azbuke "Belgorodskaja narodnaja respublika" a znak belgorodskej oblasti uprostred. Názov paroduje samozvané Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku na východe Ukrajiny. Obe vytvorili promoskovskí separatisti v roku 2014 a ich nezávislosť Moskva uznala iba krátko pred začiatkom invázie na Ukrajinu. Túto časť Ukrajiny Kremeľ neskôr anektoval po sporných referendách, ktoré neuznáva Kyjev ani Západ.



Mém však získal dostatočnú popularitu na to, aby v polovici roku 2022 gubernátor Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladko verejne poprel klebety o BĽR, píše Moscow Times. Google Maps fiktívnu adresu BĽR umiestnil do ruskej pohraničnej dediny Bezymeno a spája ju s ukrajinskou webovou iniciatívou "Chcem žiť". Je určená pre ruských vojakov, ktorí sa snažia prebehnúť na druhú stranu. Ukrajinské sily tiež údajne distribuovali v oblasti letáky, v ktorých vyzývali obyvateľov, aby vyvesili jej vlajku alebo napísali BNR na strechy domov a vyhli sa tak útokom dronov.