Rusko zaradilo žalobcu trestného súdu K.Khana na zoznam hľadaných osôb

Moskva 19. mája (TASR) - Ruské úrady zaradili hlavného žalobcu Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karima Khana na zoznam hľadaných osôb po tom, čo tento súd v marci vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina v súvislosti s nelegálnymi deportáciami ukrajinských detí. TASR informuje na základe piatkovej správy agentúry AFP.



Fotografia Khana sa v piatok objavila v databáze ruského ministerstva vnútra. V poznámke k nej bolo uvedené, že sa narodil 30. marca 1970 v škótskom Edinburghu, dôvod zaradenia do databázy však špecifikovaný nebol.



ICC so sídlom v Haagu vydal 17. marca zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a na prezidentskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú. Podľa súdu existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že obaja sú zodpovední za nezákonné deportácie obyvateľstva vrátane detí z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska, čo sa považuje za vojnový zločin.



Rusko nie je členom ICC a jurisdikciu súdu neuznáva.