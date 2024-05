Rusko zaradilo Zelenského na zoznam hľadaných osôb

Moskva 4. mája (TASR) - Rusko pridalo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na svoj zoznam hľadaných zločincov, ukázala v sobotu vládna databáza. Zelenskyj sa objavil na zozname "hľadaných" osôb ruského ministerstva vnútra, ktorý je online databázou údajných zločincov hľadaných úradmi. TASR správu prevzala z tlačových agentúr AFP a Reuters.



Databáza bez uvedenia ďalších podrobností tiež uvádza, že po ukrajinskom lídrovi Moskva pátra "podľa článku trestného zákonníka". K tomu, prečo bol Zelenskyj zaradený na tento zoznam, sa ruskí predstavitelia bezprostredne nevyjadrili. Moskva sa na Zelenského zameriava od začiatku svojej plnej vojenskej agresie na Ukrajine, ktorú spustila vo februári 2022.



Ukrajinský prezident minulý rok povedal, že vie o najmenej "piatich alebo šiestich" zmarených pokusoch o atentát na svoju osobu. Deň po vyslaní vojsk na Ukrajinu vystúpil ruský prezident Vladimir Putin s prejavom k ukrajinskému ľudu, v ktorom vyzval ukrajinskú armádu, aby Zelenského zvrhla.



Začatie trestného stíhania proti Zelenskému a jeho zaradenie na zoznam hľadaných osôb Kyjev označil za "dôkaz zúfalstva ruskej štátnej mašinérie a propagandy, ktorá si nevie predstaviť iný spôsob, ako upútať pozornosť".



Kyjev poukázal na to, že Medzinárodný trestný súd (ICC) vlani nariadil zatknutie Putina pre obvinenia z vojnových zločinov v súvislosti s únosmi ukrajinských detí, čo Moskva odmieta.



"Radi by sme pripomenuli, že na rozdiel od bezcenných ruských vyhlásení je zatykač ICC na ruského diktátora Vladimira Putina pre podozrenie z vojnových zločinov celkom reálny a podlieha implementácii v 123 krajinách," uviedlo vo vyhlásení ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.



Rusko zaradilo na svoj zoznam hľadaných osôb, ktorý obsahuje desiatky tisíc položiek, niekoľko zahraničných politikov a verejných činiteľov. Moskva vo februári vyhlásila, že hľadá i estónsku premiérku Kaju Kallasovú za to, čo Kremeľ označil za "znesvätenie historickej pamäte" - za rozhodnutie tejto pobaltskej krajiny zničiť pamätníky zo sovietskej éry.



Rovnaké opatrenie sa týka aj litovského ministra kultúry Simonasa Kairysa a členov predošlého lotyšského parlamentu. Rusko tiež vydalo zatykač na prokurátora ICC, ktorý minulý rok pripravil zatykač na Putina za vojnové zločiny.