Rusko zareaguje v prípade útoku Ukrajiny zbraňami s dlhým dosahom

Moskva 4. septembra (TASR) - Rusko bude okamžite a "veľmi bolestivým spôsobom" reagovať v prípade, že Ukrajina podnikne útok na ruské územie zbraňami s dlhým dosahom. Vyhlásila to v stredu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Chceli by sme varovať nezodpovedných politikov v EÚ, NATO a v zámorí - v prípade náležitých agresívnych krokoch Kyjeva, bude Rusko okamžite reagovať," vyhlásila Zacharovová. Podľa hovorkyne pritom západní politici "strácajú zmysel pre realitu, vôbec nemyslia na riziká spojené s ďalšou nebezpečnou eskaláciou konfliktu, a to ani v kontexte vlastných záujmov".



Ukrajine žiada opakovane od Západu povolenie, aby mohla použiť zbrane s dlhým dosahom, ktoré jej dodal, pri svojich útokoch cielených hlboko na územie Ruska.



Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova je očividné, že Ukrajina pristúpi k podnikaniu útokov so západnými zbraňami hlboko na území Ruska. Peskov zároveň v stredu vyhlásil, že Rusko musí prehodnotiť svoju jadrovú doktrínu, pretože Spojené štáty a ich západní spojenci podľa neho ohrozujú Rusko eskaláciou vojny na Ukrajine.