Rusko zasiahlo energetickú infraštruktúru Ukrajiny
Ruské údery zasiahli hlavné mesto Kyjev a jeho okolitú oblasť, prístavné mesto Odesa a strednú časť krajiny.
Autor TASR
Kyjev 22. februára (TASR) - Rusko v noci na nedeľu útočilo na Ukrajinu dronmi a raketami, pričom sa podľa ukrajinských predstaviteľov a armády zameralo na energetickú infraštruktúru. Z Kyjevskej oblasti hlásia jednu obeť a niekoľko zranených, píše TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.
Výbuchy otriasli Kyjevom v skorých ranných hodinách po tom, čo úrady varovali pred možným útokom balistickými raketami a vyzvali obyvateľov, aby sa uchýlili do úkrytov.
Šéf Kyjevskej regionálnej vojenskej správy Mykola Kalašnik na platforme Telegram uviedol, že najmenej jedna osoba v tejto oblasti utrpela zranenia a desiatky domov sú poškodené.
Kyjevský primátor Vitalij Kličko na Telegrame napísal, že záchranári previezli do nemocníc v hlavnom meste ženu a dieťa. Hlásil aj pád trosiek v súkromnom sektore.
Ukrajinská záchranná služba uviedla, že v obci Putrivka v Kyjevskej oblasti zachránili spod trosiek zničenej budovy osem ľudí vrátane dieťaťa. Jedna osoba zahynula pri prevoze do nemocnice. Päť ľudí hospitalizovali.
Náčelník vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper informoval, že nočný dronový útok na energetickú infraštruktúru v tejto oblasti zapríčinil požiare, ktoré sa medzičasom podarilo uhasiť.
Útoky hlásili aj zo Záporožskej oblasti, pričom veliteľ oblastnej vojenskej administratívy Ivan Fedorov uviedol, že zasiahnutá bola dopravná infraštruktúra. Dodal, že nedošlo k zraneniam.
Reuters informuje, že Rusko takmer denne útočí na ukrajinský energetický systém, zasahuje tepelné elektrárne a elektrické rozvodne. Počas tejto zimy Rusko zintenzívnilo svoje letecké útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a mnohí Ukrajinci tak uprostred mrazivého počasia ostali bez dodávok elektriny, tepla a vody.
