< sekcia Zahraničie
Rusko zasiahlo osobný vlak na Ukrajine, hlásia desiatky zranených
Moskva v posledných dvoch mesiacoch častejšie cieli na ukrajinskú železničnú infraštruktúru, poznamenala agentúra Reuters.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 4. októbra (TASR) - Ruský dronový útok zasiahol na železničnej stanici v ukrajinskom meste Šostka v Sumskej oblasti osobný vlak, pričom zranenia utrpelo najmenej 30 ľudí, oznámili v sobotu miestne úrady. Presný počet zranených a prípadných obetí zatiaľ nie je známy, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram označil úder za „brutálny“ a zverejnil video zachytávajúce zničený horiaci vagón a ďalšie vozne s porozbíjanými oknami. Podľa Zelenského utrpeli zranenia desiatky cestujúcich a železničných pracovníkov.
„Rusi nemohli nevedieť, že útočia na civilistov. Ide o terorizmus, ktorý svet nemá právo ignorovať,“ napísal Zelenskyj. Tamojší gubernátor Oleh Hryhorov doplnil, že útok zasiahol vlak smerujúci zo Šostky do Kyjeva. Na mieste zasahujú záchranári.
Moskva v posledných dvoch mesiacoch častejšie cieli na ukrajinskú železničnú infraštruktúru, poznamenala agentúra Reuters.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram označil úder za „brutálny“ a zverejnil video zachytávajúce zničený horiaci vagón a ďalšie vozne s porozbíjanými oknami. Podľa Zelenského utrpeli zranenia desiatky cestujúcich a železničných pracovníkov.
„Rusi nemohli nevedieť, že útočia na civilistov. Ide o terorizmus, ktorý svet nemá právo ignorovať,“ napísal Zelenskyj. Tamojší gubernátor Oleh Hryhorov doplnil, že útok zasiahol vlak smerujúci zo Šostky do Kyjeva. Na mieste zasahujú záchranári.
Moskva v posledných dvoch mesiacoch častejšie cieli na ukrajinskú železničnú infraštruktúru, poznamenala agentúra Reuters.