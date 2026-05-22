Rusko zasiahlo sklad UNHCR na Ukrajine,zničilo pomoc za milión dolárov
Autor TASR
Ženeva 22. mája (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v piatok oznámil, že pri ruskom raketovom útoku na jeho sklad v Dnipre tento týždeň prišiel o humanitárnu pomoc v hodnote jedného milióna dolárov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Bolo v ňom 900 paliet materiálnej pomoci, napríklad podložiek na spanie či hygienických súprav. Ruská raketa ich zničila v stredu a pri útoku prišli o život dvaja ľudia, uviedla Bernadette Castel-Hollingworthová, zástupkyňa UNHCR v Kyjeve.
Zásoby boli určené pre vysídlených a vojnou zasiahnutých ľudí vo frontových oblastiach na Ukrajine. „Je to pre nás dôležité, lebo je to prvýkrát, čo bolo napadnuté zariadenie UNHCR,“ konštatovala Castel-Hollingworthová.
Úrad dodal, že útok bol súčasťou „rozsiahlejšej“ série úderov na humanitárne konvoje. Nielenže pripravil ľudí o naliehavú pomoc, ale tiež oslabil možnosti humanitárnej reakcie v kritickom čase.
Minulý týždeň Rusko dronmi zaútočilo na dva jasne označené konvoje OSN. Jeden stroj zasiahol vozidlo s humanitárnou pomocou v Dnepropetrovskej oblasti a cieľom ďalšieho bol konvoj v Chersonskej oblasti.
UNHCR vo vyhlásení na svojej internetovej stránke uviedol, že zintenzívnené ruské útoky na Ukrajine spôsobujú smrť a zranenia čoraz väčšiemu počtu civilistov, nútia ľudí opúšťať svoje domovy a narúšajú humanitárne operácie v krajine.
Misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine (HRMMU) uviedla, že za prvé štyri mesiace tohto roka bolo v krajine zabitých najmenej 815 civilistov a 4174 utrpelo zranenia. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je to o 21 percent vyšší počet.
Úrad vysokého komisára zároveň vyjadril znepokojenie z rastúceho rizika, ktorému sú vystavení humanitárni pracovníci neďaleko frontovej línie.
