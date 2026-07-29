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Rusko zasiahlo ukrajinské prístavy a lode, ktoré vraj prevážali zbrane

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Ministerstvo uviedlo, že ruské sily zasiahli aj sklad paliva v Odese, dve plavidlá v prístave Pivdennyj neďaleko Odesy a ďalšie plavidlo severozápadne od ukrajinského Hadieho ostrova v Čiernom mori.

Autor TASR
Moskva 29. júla (TASR) - Ruské sily v stredu zaútočili na viacero lodí, ktoré údajne do ukrajinských prístavov prevážali vojenský materiál. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na ruské ministerstvo obrany.

Ministerstvo uviedlo, že ruské sily zasiahli aj sklad paliva v Odese, dve plavidlá v prístave Pivdennyj neďaleko Odesy a ďalšie plavidlo severozápadne od ukrajinského Hadieho ostrova v Čiernom mori. Bez uvedenia dôkazov uviedlo, že slúžili na prepravu vojenského materiálu na Ukrajinu.

Moskva a Kyjev v súčasnosti zintenzívňujú údery v Čiernom a Azovskom mori a zameriavajú sa na kľúčové zdroje príjmov druhej strany. Rusko aj Ukrajina sú významnými vývozcami obilia a útoky na tejto trase vyvolávajú obavy o dodávky a zvyšovanie cien potravín.
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