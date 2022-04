Rusko zaslalo Česku nótu pre dodávky zbraní na Ukrajinu

Moskva 16. apríla (TASR) - Rusko upozornilo formou nóty Českú republiku na to, že bez jeho súhlasu nesmie poskytovať tretím krajinám bývalú sovietsku techniku. Oznámil to v sobotu český minister zahraničných vecí Ján Lipavský, podľa ktorého však ide o nezmysel a české ministerstvo na nótu nebude reagovať. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.



Lipavský uviedol, že na takýto materiál "reexportná doložka neexistuje" a zo strany Ruska ide o vecný nezmysel. Jeho slová pre portál iDNES.cz potvrdila aj hovorkyňa rezortu diplomacie Lenka Do. "Na nótu sme nereagovali, pretože je to nezmysel," dodala.



Rusko tento týždeň diplomatickou nótou formálne varovalo USA aj ďalšie západné štáty, že ich dodávky zbraní na Ukrajinu podnecujú tamojší konflikt a mohli by mať "nepredvídateľné dôsledky".



Minister Lipavský uviedol, že ruská nóta voči ČR predstavuje ďalší spôsob, ako sa Rusko klamstvom domáha zastavenia českej podpory Ukrajine. Vojenská a ďalšia pomoc Ukrajine je však podľa jeho slov jednoznačne v strategickom záujme Česka.



"Ruský veľvyslanec na začiatku marca oznámil námestníkovi MZV ČR, že Rusko očakáva na Ukrajine teroristické útoky proti konvojom so západnými zbraňami. To jasne interpretujeme ako vyhrážky, že Rusko samo chystalo a chystá sabotážne akcie," uviedol Lipavský.



Podobné odkazy pritom podľa jeho slov dostávali od Ruskov aj ďalšie členské krajiny EÚ či NATO. Český minister dodal, že Rusko sa od začiatku svojej agresie snaží vo všeobecnosti odradiť krajiny EÚ a NATO od pomoci Ukrajine.



Česko poskytuje Ukrajine zbrane aj ďalší vojenský materiál. Celková hodnota materiálu, ktorý ČR darovala Ukrajine, predstavovala k 6. aprílu 1,1 miliardy českých korún (45 miliónov eur). Český rezort obrany však z bezpečnostných dôvodov už dlhšie neuvádza, aký konkrétny vojenský materiál Ukrajine posiela.



Podľa serveru Echo24.cz poslalo Česko na Ukrajinu aj samohybné húfnice Dana a salvové raketomety RM-70 Grad československej výroby. Denník The Wall Street Journal minulý utorok zase napísal, že Česko poslalo na Ukrajinu viac ako desiatku modernizovaných tankov sovietskej výroby T-72M.