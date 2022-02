Rusko zašle vo štvrtok Spojeným štátom odpoveď na bezpečnostné záruky

Moskva 17. februára (TASR) - Rusko zašle ešte počas štvrtka Spojeným štátom odpoveď na ich návrhy týkajúce sa bezpečnosti v Európe. Oznámil to ruský minister zahraničí Sergej Lavrov na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom talianskej diplomacie Luigim di Maiom s tým, že jej obsah bude zverejnený. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.



"Tento list pošleme americkej strane dnes," povedal Lavrov s tým, že dokument bude odoslaný aj elektronicky a dostupný bude do "niekoľkých hodín".



Podľa neho je "absolútne nevyhnutné", občania v oboch krajinách vedeli, čo sa konkrétne v odpovedi Moskvy uvádza.



Rusko napriek rozsiahlej vojenskej prítomnosti pri hraniciach s Ukrajinou odmieta, že by plánovalo útok. Vlani v decembri vyzvala Moskva Spojené štáty i NATO, aby jej poskytli rozsiahle bezpečnostné záruky vrátane prísľubu, že NATO sa nebude rozširovať smerom na východ a neumožní členstvo Ukrajine. Moskva takisto Západ žiada, aby sa zaviazal, že nerozmiestni útočné zbrane v blízkosti ruských hraníc.



Washington vo svojej písomnej odpovedi Moskve odmietol niektoré z hlavných požiadaviek Ruska vrátane zákazu členstva Ukrajiny v NATO. Moskva v reakcii uviedla, že s odpoveďou nie je spokojná, avšak zdôraznila, že v určitých otázkach je možné dosiahnuť pokrok.



Hoci Rusko tento týždeň ohlásilo sťahovanie niektorých svojich síl z blízkosti ukrajinských hraníc, podľa Západu o tom neexistujú dôkazy.