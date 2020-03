Rusko zásobuje testovacími súpravami bývalé sovietske republiky

Moskva 12. marca (TASR) - Rusko vo štvrtok oznámilo, že poslalo testovacie súpravy na nový koronavírus do krajín ako Irán, Severná Kórea a bývalé sovietske republiky. Informovala o tom agentúra AFP.



Ruský štátny úrad pre dohľad nad zdravotníctvom vo vyhlásení spresnil, že Moskva poslala 800 testovacích súprav do niekdajších sovietskych republík vrátane Uzbekistanu a Azerbajdžanu, ako aj do Iránu, Severnej Kórey (KĽDR) a Mongolska.



Spojenec Ruska Irán dostal 500 súprav, ktoré možno použiť na vykonanie 50.000 testov, informoval štátny úrad. Dodal, že tieto dodávky poskytlo Rusko bezplatne.



Irán je jednou z krajín najhoršie postihnutých epidémiou koronavírusu - má 9000 potvrdených prípadov nákazy a 354 úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobené týmto vírusom.



Izolovaná Severná Kórea, ďalší spojenec Moskvy, potvrdila jediný prípad ochorenia COVID-19, hoci v susednej Južnej Kórei zažívajú veľmi vážnu epidémiu.



Rusko už zásobilo testovacími súpravami desať krajín a tieto súpravy boli použité pri zisťovaní prípadov v Bielorusku a Arménsku, uviedol spomínaný ruský štátny úrad.



Testy robí štátne virologické a biotechnologické výskumné stredisko v meste Novosibirsk.



Rusko tento mesiac zakázalo vývoz chirurgických masiek, ventilátorov a ochranných oblekov, aby tak zabezpečilo zásoby pre svojich vlastných občanov.



Zatiaľ má Rusko potvrdených 28 prípadov nákazy koronavírusom - väčšinou ide o ľudí, ktorí nedávno navštívili Taliansko.