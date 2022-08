Rusko zastavilo inšpekcie zbrojných zariadení podľa novej dohody START

Moskva 8. augusta (TASR) - Rusko v pondelok oznámilo Spojeným štátom, že dočasne pozastavuje vykonávanie inšpekcií vo svojich zbrojných zariadeniach v rámci novej dohody o znižovaní počtu jadrových zbraní START. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí však dodalo, že ruská vláda bude naďalej dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z dohody.



K rozhodnutiu pozastaviť inšpekcie Moskvu údajne viedlo "naliehanie Washingtonu na bezodkladné obnovenie inšpekčnej činnosti za podmienok, ktoré nereflektujú súčasnú realitu".



Moskva sa nazdáva, že podmienky navrhované Washingtonom by "poskytovali Spojeným štátom jednostranné výhody, pričom Ruskej federácii by prakticky znemožnili vykonávanie inšpekcií na americkom území".



Kremeľ minulý týždeň upozornil Spojené štáty, že sa kráti čas na vyjednanie dohody, ktorá by nahradila terajšiu novú dohodu START. Jej platnosť vyprší v roku 2026. Ak sa ju nepodarí nahradiť novou zmluvou, povedie to podľa Moskvy k oslabeniu svetovej bezpečnosti.