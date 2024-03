Rusko zastrelilo Bielorusa obvineného z plánovania sabotáže

Moskva 7. marca (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo štvrtok oznámila, že jej agenti zastrelili bieloruského odporcu vojny, ktorý plánoval "teroristický čin" v mene Ukrajiny – chcel podľa nej vyhodiť do vzduchu kancelársku budovu. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP a portálu britského denníka The Guardian.



Rusko uviedlo, že po napadnutí Ukrajiny pred vyše dvoma rokmi sa stalo terčom stoviek sabotážnych útokov, pričom mnohé boli podniknuté na civilnú infraštruktúru.



Podozrivý údajne patril do Pluku Kalinouského, teda bieloruského dobrovoľníckeho oddielu ukrajinskej armády, napísala v oznámení FSB.



Podľa služby muž plánoval použiť improvizované výbušné zariadenie a "vyhodiť ním do vzduchu administratívnu budovu v meste Olonec" v Karelskej republike na severe Ruska, približne 250 kilometrov od fínskej hranice.



"Keď páchateľa zatýkali, spustil zbraňou streľbu do agentov bezpečnostných služieb a bol zneškodnený," doplnila FSB. Zverejnila aj video zachytávajúce jej príslušníkov, ako sa blížia k snehom pokrytej stodole vo vidieckej oblasti. Potom počuť výstrely, nakoniec ukážu telo podozrivého na dlážke a vedľa neho ručnú strelnú zbraň.



Rusko zadržalo desiatky ľudí pre podozrenie zo sabotáže, napríklad aj minulý mesiac, keď jedného Bielorusa obvinili z podpálenia železničného zariadenia.



Kyjev sa väčšinou neprihlasuje k zodpovednosti za sabotážne útoky vo vnútri Ruska, ale často ich chváli a argumentuje, že sú spravodlivou odvetou za ruské útoky na Ukrajine.



FSB vo štvrtok uviedla, že improvizované výbušné zariadenia bolo vytvorené z plastickej trhaviny vyrobenej v Británii a malo rozbušku americkej výroby.



Ruské médiá s odvolaním sa na nemenované zdroje uvádzali, že meno muža bolo Nikolaj Alexejev a išlo o 49-ročného aktivistu z Bieloruska, ktorý sa tam zúčastňoval na opozičných protestoch v roku 2020.