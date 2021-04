Rusko: Zatkli dve osoby, ktoré údajne plánovali atentát na Lukašenka

Moskva/Minsk 17. apríla (TASR) - Agenti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) zadržali dve osoby, ktoré údajne plánovali vojenský prevrat v Bielorusku a pripravovali atentát na tamojšieho prezidenta Alexandra Lukašenka. Oznámila to v sobotu večer FSB, ktorá podozrivých zatkla v rámci spoločnej operácie s bieloruskou KGB.



"Plánovali uskutočniť vojenský prevrat v Bielorusku - v súlade s už vyskúšaným scenárom farebných revolúcií za účasti miestnych a ukrajinských nacionalistov - a tiež pripravovali fyzické odstránenie prezidenta Alexandra Lukašenka," uvádza sa vo vyhlásení Centra FSB pre vzťahy s verejnosťou, z ktorého citovala agentúra TASS.



Podozrivými osobami sú Juri Zjankovič, ktorý má dvojaké americko-bieloruské občianstvo, a bieloruský občan Alexander Feduta. Po zadržaní ich FSB odovzdala bieloruským úradom.



Plánovaný prevrat údajne chceli uskutočniť 9. mája počas slávnostnej vojenskej prehliadky v Minsku pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny.



Prvý zo zadržaných mužov podľa FSB v súvislosti s týmito plánmi absolvoval konzultácie v USA a Poľsku. Mal v úmysle sa stretnúť so predstaviteľmi bieloruskej armády, ktorých chcel presvedčiť, aby sa zapojili do prevratu, píše TASS.



O údajných prípravach atentátu na jeho osobu hovoril v sobotu večer v bieloruskej štátnej televízii aj samotný Lukašenko, podľa ktorého za plánom stáli americké tajné služby, zrejme konajúce na pokyn najvyšších štátnych predstaviteľov. O tejto záležitosti podľa neho hovoril ruský prezident Vladimir Putin počas utorkového telefonátu s americkým prezidentom Joeom Bidenom.



Šéf Bieleho domu počas telefonátu vyzval Putina na deeskaláciu narastajúceho napätia v súvislosti s Ukrajinou a vyjadril znepokojenie v súvislosti so zhromažďovaním ruských vojakov v oblasti Ruskom okupovaného Krymu a na hraniciach s Ukrajinou. Navrhol tiež summit medzi ním a Putinom, ktorý by sa mohol uskutočniť v priebehu v najbližších mesiacoch.