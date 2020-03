Rusko zatvára do 5. apríla všetky zariadenia verejného stravovania

Moskva 27. marca (TASR) - Ruský premiér Michail Mišustin nariadil regionálnym úradom v celej krajine, aby od 28. marca do 5. apríla pozastavili činnosť firiem v oblasti verejného stravovania. Výnimku dostali tie zariadenia, ktoré sú schopné zabezpečiť rozvoz jedál a nápojov.



Ako informovala agentúra Interfax, Mišustin súčasne vydal nariadenie, že až do 1. júna zostanú uzavreté všetky rekreačné zariadenia, kúpeľné domy, sanatóriá a motely, ako aj detské tábory.



Ľuďom, ktorí sa tam momentálne nachádzajú, musí správca objektu vytvoriť podmienky na izoláciu, pričom musí tiež prijať hygienické a epidemiologické opatrenia.



Subjektom Ruskej federácie tiež federálna vláda odporučila, aby do 1. júna pozastavili prevádzku rekreačných zariadení v turistických strediskách.



Podľa nariadenia vlády majú regionálne úrady občanom odporučiť, aby obmedzili cestovanie vrátane dovoleniek či turistiky.



Nateraz je v Rusku potvrdených 840 prípadov infekcie koronavírusom: od začiatku minulého týždňa bolo denne zistených 30 až 70 nových prípadov, ale v posledných dvoch dňoch bol nárast vyšší ako 150 ľudí. Chorých ľudí hlásia v 56 regiónoch Ruskej federácie.