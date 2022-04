Rusko zatvára pobočky 15 organizácií vrátane Amnesty International

Moskva 8. apríla (TASR) - Moskva v piatok oznámila, že zatvára ruské pobočky 15 medzinárodných organizácií vrátane Amnesty International, Human Rights Watch (HRW) a Carnegie Endowment for International Peace. Informovala o tom agentúra AFP.



Zmienené organizácie boli podľa vyhlásenia ruského ministerstva spravodlivosti vyradené z registra medzinárodných a zahraničných organizácií pre "porušenie aktuálne platnej legislatívy Ruskej federácie". O aké konkrétne porušenia išlo rezort neuviedol.



Agentúra Reuters dodáva, že registrácia bola okrem zmienených organizácií odobraná aj ruským pobočkám Nadácie Rosy Luxemburgovej, Nadácie Agu Khana či Inštitútu medzinárodného vzdelávania.



K takémuto oznámeniu Moskvy došlo len niekoľko dní po tom, ako ľudskoprávna organizácia HRW sídliaca v New Yorku informovala, že odhalila "niekoľko prípadov porušenia vojnového práva zo strany ruskej armády", pripomína Reuters.



Rusko popiera, že by počas invázie na Ukrajinu páchalo vojnové zločiny a útočilo na civilistov, z čoho ho obviňuje Kyjev aj západné krajiny. Moskva vyhlasuje, že na Ukrajine vykonáva len "špeciálnu vojenskú operáciu", ktorej cieľom je demilitarizácia a denacifikácia tejto krajiny. Kyjev aj Západ takéto tvrdenia označujú za klamstvá a zámienku na vedenie útočnej vojny voči Ukrajine.