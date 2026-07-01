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Rusko zatvorilo železničné priechody s Fínskom, Estónskom a Lotyšskom
Medzičasom zostávajú pozastavené aj priame lety medzi Ruskom a Európskou úniou.
Autor TASR
Moskva 1. júla (TASR) - Rusko od stredy dočasne zatvorilo sedem železničných hraničných priechodov s Fínskom, Estónskom a Lotyšskom. Informoval o tom magazín Politico. Moskva v nariadení z utorkového večera neuviedla žiadne vysvetlenie tohto kroku ani kedy by mohli byť priechody opäť otvorené, píše TASR.
Na hraniciach s Fínskom bolo zatvorených až päť hraničných priechodov určených pre železničnú dopravu, a to Fínske nádražie v Petrohrade, Vyborg a Svetogorsk v Leningradskej oblasti, ako aj Viartsiľa a Ľuttia v Karelskej republike. Zatvorené sú aj Pečory na estónskych hraniciach a Pytalovo v Pskovskej oblasti pri hraniciach s Lotyšskom.
Vo vládnom nariadení sa uvádza, že od 1. júla sa cez zmienené hraničné priechody zastavuje pohyb všetkých osôb, vozidiel, tovarov a nákladov. Ruské ministerstvo zahraničných vecí o rozhodnutí formálne informovalo pobaltské krajiny a Fínsko, vysvetlenie ale neposkytlo. Známe nie je ani to, kedy by sa prevádzka na priechodoch mohla opäť spustiť.
Na mnohých fínskych železničných priechodoch takmer alebo vôbec nefungovala osobná doprava už pred novým oznámením Moskvy. Priame železničné spojenia medzi týmito krajinami boli pozastavené po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Fínsko následne v decembri 2023 zatvorilo celú svoju východnú hranicu s Ruskom, ktoré obvinilo z využívania migrácie ako nástroja.
Priechody Pečory na rusko-estónskej hranici a Pytalovo pri Lotyšsku, naopak, boli v prevádzke až doteraz, poznamenalo Politico.
Švédska televízia SVT a nórska NRK nedávno spoločne zistili, že Rusko stavia nové kasárne, sklady munície a logistické centrá v blízkosti svojich hraníc s Fínskom, Nórskom a pobaltskými krajinami. Po ukončení vojny na Ukrajine tam údajne plánuje umiestiť až 115.000 vojakov.
Medzičasom zostávajú pozastavené aj priame lety medzi Ruskom a Európskou úniou. Prejazd cez pozemné hraničné priechody je tiež obmedzený a podlieha pravidlám jednotlivých členských štátov EÚ.
Na hraniciach s Fínskom bolo zatvorených až päť hraničných priechodov určených pre železničnú dopravu, a to Fínske nádražie v Petrohrade, Vyborg a Svetogorsk v Leningradskej oblasti, ako aj Viartsiľa a Ľuttia v Karelskej republike. Zatvorené sú aj Pečory na estónskych hraniciach a Pytalovo v Pskovskej oblasti pri hraniciach s Lotyšskom.
Vo vládnom nariadení sa uvádza, že od 1. júla sa cez zmienené hraničné priechody zastavuje pohyb všetkých osôb, vozidiel, tovarov a nákladov. Ruské ministerstvo zahraničných vecí o rozhodnutí formálne informovalo pobaltské krajiny a Fínsko, vysvetlenie ale neposkytlo. Známe nie je ani to, kedy by sa prevádzka na priechodoch mohla opäť spustiť.
Na mnohých fínskych železničných priechodoch takmer alebo vôbec nefungovala osobná doprava už pred novým oznámením Moskvy. Priame železničné spojenia medzi týmito krajinami boli pozastavené po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Fínsko následne v decembri 2023 zatvorilo celú svoju východnú hranicu s Ruskom, ktoré obvinilo z využívania migrácie ako nástroja.
Priechody Pečory na rusko-estónskej hranici a Pytalovo pri Lotyšsku, naopak, boli v prevádzke až doteraz, poznamenalo Politico.
Švédska televízia SVT a nórska NRK nedávno spoločne zistili, že Rusko stavia nové kasárne, sklady munície a logistické centrá v blízkosti svojich hraníc s Fínskom, Nórskom a pobaltskými krajinami. Po ukončení vojny na Ukrajine tam údajne plánuje umiestiť až 115.000 vojakov.
Medzičasom zostávajú pozastavené aj priame lety medzi Ruskom a Európskou úniou. Prejazd cez pozemné hraničné priechody je tiež obmedzený a podlieha pravidlám jednotlivých členských štátov EÚ.