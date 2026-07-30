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Rusko zaútočilo balistickými raketami na Kyjev

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Na snímke Kyjev. Foto: TASR/AP

V Kyjeve bolo krátko po polnoci počuť viacero výbuchov, ako podľa Reuters informoval svedok.

Autor TASR
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Kyjev 30. júla (TASR) - Rusko v noci na štvrtok zaútočilo balistickými raketami na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, oznámil primátor metropoly Vitalij Kličko. Obyvateľov vyzval, aby sa ukryli. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej došlo k viacerým výbuchom.

„Nepriateľ útočí na hlavné mesto balistickými raketami. Hrozba ďalších útokov pretrváva. Zostaňte v úkryte!“ uviedol Kličko na sieti Telegram.

V Kyjeve bolo krátko po polnoci počuť viacero výbuchov, ako podľa Reuters informoval svedok. Kličko uviedol, že v metropole začalo horieť niekoľko nebytových objektov.

Terčom útoku sa podľa ukrajinských vzdušných síl stali aj ďalšie ukrajinské mestá vrátane Dnepropetrovska a Kryvého Rihu. Zranených alebo škody úrady bezprostredne nehlásili.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v stredu večer varoval, že Rusko v noci zrejme podnikne rozsiahly útok na Ukrajinu. Bezpečnosť jej obyvateľov podľa neho závisí od ochoty spojencov poskytnúť Ukrajine protiraketovú obranu.
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