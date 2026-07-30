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Rusko zaútočilo balistickými raketami na Kyjev
V Kyjeve bolo krátko po polnoci počuť viacero výbuchov, ako podľa Reuters informoval svedok.
Autor TASR
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Kyjev 30. júla (TASR) - Rusko v noci na štvrtok zaútočilo balistickými raketami na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, oznámil primátor metropoly Vitalij Kličko. Obyvateľov vyzval, aby sa ukryli. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej došlo k viacerým výbuchom.
„Nepriateľ útočí na hlavné mesto balistickými raketami. Hrozba ďalších útokov pretrváva. Zostaňte v úkryte!“ uviedol Kličko na sieti Telegram.
V Kyjeve bolo krátko po polnoci počuť viacero výbuchov, ako podľa Reuters informoval svedok. Kličko uviedol, že v metropole začalo horieť niekoľko nebytových objektov.
Terčom útoku sa podľa ukrajinských vzdušných síl stali aj ďalšie ukrajinské mestá vrátane Dnepropetrovska a Kryvého Rihu. Zranených alebo škody úrady bezprostredne nehlásili.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v stredu večer varoval, že Rusko v noci zrejme podnikne rozsiahly útok na Ukrajinu. Bezpečnosť jej obyvateľov podľa neho závisí od ochoty spojencov poskytnúť Ukrajine protiraketovú obranu.
„Nepriateľ útočí na hlavné mesto balistickými raketami. Hrozba ďalších útokov pretrváva. Zostaňte v úkryte!“ uviedol Kličko na sieti Telegram.
V Kyjeve bolo krátko po polnoci počuť viacero výbuchov, ako podľa Reuters informoval svedok. Kličko uviedol, že v metropole začalo horieť niekoľko nebytových objektov.
Terčom útoku sa podľa ukrajinských vzdušných síl stali aj ďalšie ukrajinské mestá vrátane Dnepropetrovska a Kryvého Rihu. Zranených alebo škody úrady bezprostredne nehlásili.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v stredu večer varoval, že Rusko v noci zrejme podnikne rozsiahly útok na Ukrajinu. Bezpečnosť jej obyvateľov podľa neho závisí od ochoty spojencov poskytnúť Ukrajine protiraketovú obranu.