Rusko zaútočilo na ďalšiu vojenskú továreň v Kyjeve

Kyjev 16. apríla (TASR) - Rusko podniklo v sobotu ráno raketový útok na vojenskú továreň v ukrajinskej metropole Kyjev. Informoval o to reportér agentúry AFP a útok následne potvrdili aj ukrajinské úrady a ruské ministerstvo obrany.



Kyjevský starosta Vitalij Kličko uviedol, že v meste a jeho okolí došlo v noci na sobotu k niekoľkým explóziám, okrem iného vo štvrti Darnyckyj na juhovýchode metropoly. Počet prípadných obetí alebo zranených nebol bezprostredne známy.



Starosta zároveň vyzval Kyjevčanov, aby neignorovali letecké poplachy a aby sa po zaznení sirén vždy uchýlili do krytov. Apeloval tiež na obyvateľov, ktorí v predchádzajúcich týždňoch z Kyjeva utiekli, aby sa do mesta zatiaľ nevracali.



"Vysokopresné, zo vzduchu odpálené zbrane dlhého doletu zničili výrobné budovy zbrojárskej továrne v Kyjeve," napísalo v sobotu ruské ministerstvo obrany na sociálnej sieti Telegram.



K podobnému útoku došlo v Kyjeve - neďaleko miestneho medzinárodného letiska - už noci zo štvrtka na piatok. Podľa Moskvy bola pri ňom zničená továreň Vizar neďaleko Kyjeva, kde sa vyrábajú protilodné rakety typu R-360 Neptún. Práve takéto rakety boli podľa Kyjeva použité štvrtkovom potopení ruského raketového krížnika Moskva.



Útoky na Kyjev z posledných dní sú podľa ukrajinských úradov odplatou za potopenie krížnika, ktoré pre Kremeľ predstavuje veľký symbolický úder. Samotná Moskva oficiálne popiera, že by plavidlo potopili Ukrajinci a tvrdí, že išlo o dôsledok výbuchu munície a následného požiaru na palube a tiež zlých poveternostných podmienok.



Podľa ukrajinských zdrojov pri raketovom útoku na krížnik, ktorý bol vlajkovou loďou ruskej Čiernomorskej flotily, zahynul aj jeho kapitán Andrej Kuprin, čo však Moskva nepotvrdila.



Ruské ministerstvo obrany však v piatok avizovalo, že zintenzívni raketové útoky na Kyjev, ak bude Ukrajina podnikať bližšie bližšie nešpecifikované "teroristické útoky alebo sabotáže" zo strany ukrajinských síl.



Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií došlo v sobotu ráno k viacerým explóziám aj v oblasti mesta Ľvov na západe Ukrajiny. Bližšie informácie neboli bezprostredne známe. Sirény signalizujúce letecký poplach zneli v noci nadnes aj v mnohých ďalších mestách po celej Ukrajine, ktorá sa bráni ruskej agresii už viac než 50 dní.