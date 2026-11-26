< sekcia Zahraničie
Rusko zaútočilo na dve lode prevážajúce obilie pri Odese
Ukrajina tvrdí, že dodávky obilia z jej prístavov v Odese a okolí sa od konca júla takmer zastavili, keďže Rusko pravidelne útočí na obchodné lode a infraštruktúru prístavov.
Autor TASR
Ukrajina 26. novembra (TASR) - Rusko v noci na štvrtok zaútočilo neďaleko ukrajinského prístavu Odesa na dve zahraničné lode prevážajúce viac ako 100.000 ton obilia. Oznámil to predseda ukrajinskej vlády Serhij Koreckyj. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
Ukrajina tvrdí, že dodávky obilia z jej prístavov v Odese a okolí sa od konca júla takmer zastavili, keďže Rusko pravidelne útočí na obchodné lode a infraštruktúru prístavov. Pred eskaláciou sa cez tri prístavy v oblasti prepravovalo približne 90 percent ukrajinského vývozu poľnohospodárskych a hutníckych výrobkov.
Kyjev oficiálne prevádzku prístavov nepozastavil, avšak prepravcovia sa im vyhýbajú pre bezpečnostné riziká a rastúcu cenu poistného.
Z dát analytikov vyplýva, že vlaky naďalej pokračujú v preprave obilia do čiernomorských prístavov. Konzultačná spoločnosť APK-Inform tento týždeň uviedla, že medzi 12. a 18. novembrom do Odesy vypravili 429 vagónov s obilím. Ukrajina oficiálne tieto údaje nezverejňuje a tvrdí, že väčšina poľnohospodárskeho vývozu bola presmerovaná do prístavov v delte Dunaja a cez pozemnú hranicu so štátmi susediacimi s Ukrajinou na západe.
Podľa oficiálnych údajov Ukrajina v období od začiatku júla vyviezla 7,6 milióna ton obilia, o štyri milióny menej ako pred rokom.
Ukrajina tvrdí, že dodávky obilia z jej prístavov v Odese a okolí sa od konca júla takmer zastavili, keďže Rusko pravidelne útočí na obchodné lode a infraštruktúru prístavov. Pred eskaláciou sa cez tri prístavy v oblasti prepravovalo približne 90 percent ukrajinského vývozu poľnohospodárskych a hutníckych výrobkov.
Kyjev oficiálne prevádzku prístavov nepozastavil, avšak prepravcovia sa im vyhýbajú pre bezpečnostné riziká a rastúcu cenu poistného.
Z dát analytikov vyplýva, že vlaky naďalej pokračujú v preprave obilia do čiernomorských prístavov. Konzultačná spoločnosť APK-Inform tento týždeň uviedla, že medzi 12. a 18. novembrom do Odesy vypravili 429 vagónov s obilím. Ukrajina oficiálne tieto údaje nezverejňuje a tvrdí, že väčšina poľnohospodárskeho vývozu bola presmerovaná do prístavov v delte Dunaja a cez pozemnú hranicu so štátmi susediacimi s Ukrajinou na západe.
Podľa oficiálnych údajov Ukrajina v období od začiatku júla vyviezla 7,6 milióna ton obilia, o štyri milióny menej ako pred rokom.