Rusko zaútočilo na mesto Záporožie, zranenia utrpelo 12 ľudí

Na snímke policajt kráča pred zničeným logistickým centrom Novus po dronovom útoku ruskej armády na ukrajinskú metropolu Kyjev v utorok 25. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Útok spôsobil požiare, poškodil budovy a autá a podľa oblastného gubernátora Ivana Fedorova je zranených 12 osôb.

Kyjev 26. novembra (TASR) - Ruské sily v utorok večer podnikli masívny útok dronmi na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Útok spôsobil požiare, poškodil budovy a autá a podľa oblastného gubernátora Ivana Fedorova je zranených 12 osôb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Fedorov na platforme Telegram uviedol, že údery v juhoukrajinskom meste zničili obchody, poškodili sedem bytových domov a ďalšie budovy a poškodilo autá. V nemocniciach ošetrujú 12 ľudí.

„Záchranné operácie momentálne prebiehajú na 12 miestach,“ povedal gubernátor Záporožskej oblasti vo videu na Telegrame. Zverejnil aj zábery z miest útokov.

Záchranné zložky na Telegrame oznámili, že požiare sú pod kontrolou a prebiehajú záchranné operácie.

Reuters informuje, že ruské sily okupujú rozsiahle časti Záporožskej oblasti, kde v uplynulom období zaznamenávajú územné zisky. Mesto Záporožie je pod ukrajinskou kontrolou.

Ruskom dosadený gubernátor Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij tvrdí, že ukrajinské jednotky útočili na infraštruktúru elektrickej siete v oblastiach kontrolovaných Ruskom. Dodávky elektriny tak prerušili pre 40.000 odberateľov v mestách obsadených ruskými silami.
