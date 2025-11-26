< sekcia Zahraničie
Rusko zaútočilo na mesto Záporožie, zranenia utrpelo 12 ľudí
Útok spôsobil požiare, poškodil budovy a autá a podľa oblastného gubernátora Ivana Fedorova je zranených 12 osôb.
Autor TASR
Kyjev 26. novembra (TASR) - Ruské sily v utorok večer podnikli masívny útok dronmi na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Útok spôsobil požiare, poškodil budovy a autá a podľa oblastného gubernátora Ivana Fedorova je zranených 12 osôb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Fedorov na platforme Telegram uviedol, že údery v juhoukrajinskom meste zničili obchody, poškodili sedem bytových domov a ďalšie budovy a poškodilo autá. V nemocniciach ošetrujú 12 ľudí.
„Záchranné operácie momentálne prebiehajú na 12 miestach,“ povedal gubernátor Záporožskej oblasti vo videu na Telegrame. Zverejnil aj zábery z miest útokov.
Záchranné zložky na Telegrame oznámili, že požiare sú pod kontrolou a prebiehajú záchranné operácie.
Reuters informuje, že ruské sily okupujú rozsiahle časti Záporožskej oblasti, kde v uplynulom období zaznamenávajú územné zisky. Mesto Záporožie je pod ukrajinskou kontrolou.
Ruskom dosadený gubernátor Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij tvrdí, že ukrajinské jednotky útočili na infraštruktúru elektrickej siete v oblastiach kontrolovaných Ruskom. Dodávky elektriny tak prerušili pre 40.000 odberateľov v mestách obsadených ruskými silami.
