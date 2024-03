Rusko zaútočilo na Odesu počas návštevy Zelenského a Mitsotakisa

Kyjev/Odesa/Moskva 6. marca (TASR) - Ruské jednotky uskutočnili v stredu raketový útok na juhoukrajinské mesto Odesa v čase, keď tam boli na vopred neohlásenej návšteve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. Útok si vyžiadal aj obete medzi civilným obyvateľstvom. TASR o tom informuje na základe správ televízie BBC a agentúry AFP.



"Dnes sme videli tento úder. Vidíte, s kým máme do činenia. Nezáleží im na tom, čo zasiahnu," povedal Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s Mitsotakisom. Konkrétny počet mŕtvych a zranených neuviedol.



Hovorca ukrajinského námorníctva Dmytro Pletenčuk podľa denníka Ukrajinska pravda neskôr povedal, že útok si vyžiadal päť obetí.



Stránka gréckych novín Proto Thema s odvolaním sa na zdroje z gréckej vlády uviedla, že jedna ruská raketa dopadla neďaleko kolóny vozidiel so Zelenským. Mitsotakis bol vtedy asi 150 metrov od miesta dopadu rakety. Nikomu z gréckej delegácie sa podľa štátneho ministra Stavrosa Papastavrua nič nestalo.



Stretnutie Zelenského a Mitsotakisa prebehlo podľa plánu. Obaja politici usporiadali tlačovú konferenciu, ktorá sa z bezpečnostných dôvodov nevysielala v priamom prenose.



"Počuli sme zvuky sirén a výbuchov, ktoré sa odohrali blízko nás. Nemali sme čas dostať sa do úkrytu," opísal Mitsotakis ruské ostreľovanie. "Je to veľmi intenzívny zážitok... Je naozaj iné čítať o vojne v novinách a iné počuť ju na vlastné uši a vidieť na vlastné oči," dodal.



Ruské ministerstvo obrany neskôr potvrdilo, že ruské sily uskutočnili 6. marca ráno raketový útok na Odesu. Jeho cieľom bol hangár v priemyselnej oblasti prístavu, v ktorom ukrajinské ozbrojené sily údajne pripravovali námorné drony do bojovej akcie "Objekt bol zasiahnutý," uviedol vo vyhlásení ruský rezort obrany.