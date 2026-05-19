Rusko zaútočilo na ukrajinský prístav, Kyjev vyslal drony na Moskvu
Predstavitelia mesta Izmajil na platforme Telegram uviedli, že takmer všetky letecké údery odrazili.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 19. mája (TASR) - Rusko a Ukrajina v noci na utorok pokračovali vo vzájomných útokoch. Ruský letecký útok poškodil prístavnú infraštruktúru v ukrajinskom meste Izmajil zatiaľ čo starosta Moskvy Sergej Sobjanin hlási zostrelenie dronov, ktoré smerovali na hlavné mesto. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Predstavitelia mesta Izmajil na platforme Telegram uviedli, že takmer všetky letecké údery odrazili. „Našťastie nedošlo k žiadnym obetiam na životoch ani výrazným škodám,“ ozrejmili. Na záberoch zverejnených na Telegrame je budova, ktorú zachvátil požiar, pričom okná na nej sú rozbité.
V Izmajile sa nachádza najväčší ukrajinský prístav na rieke Dunaj a je opakovane cieľom ruských útokov.
Starosta Charkova Ihor Terechov oznámil, že po ruských útokoch dronmi na mesto zachránili dve osoby, pričom ďalšia zrejme uviazla pod troskami.
Útoky zasiahli aj Dnepropetrovskú, Záporožskú a Mykolajivskú oblasť.
Drony na svojom území hlási tiež Rusko, pričom starosta Moskvy uviedol, že štyri stroje smerujúce na hlavné mesto zneškodnili. Dodal, že boli nasadené záchranné zložky, podrobnosti neuviedol.
K najnovším úderom došlo po tom, ako Ukrajina v reakcii na štvrtkový rozsiahly ruský útok na Kyjev vyslala v nedeľu viac ako 500 bezpilotných strojov na ciele hlboko vo vnútrozemí Ruska vrátane Moskovskej oblasti. To následne odpovedalo raketovými a dronovými útokmi na viaceré ukrajinské mestá, pri ktorých zomrel jeden človek, desiatky utrpeli zranenia a poškodili obytné budovy.
Ukrajina podnikla údery aj v pondelok večer v Kurskej oblasti, kde zahynula jedna žena a dve osoby utrpeli zranenia, tvrdia tamojší predstavitelia. Cieľom útokov boli aj Rostovská a Jaroslavlianská oblasť.
Reuters konštatuje, že Ukrajina sa svojimi útokmi snaží pripraviť Rusko o príjmy z energií. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vo svojom večernom videu uviedol, že v uplynulých mesiacoch klesla ruská rafinácia ropy o desať percent a spoločnosti musia uzatvárať svoje ropné vrty.
„(Ruský prezident Vladimir) Putin, samozrejme, vytvoril vojnovú rezervu - no určite nie dostatočnú na to, aby mohol bojovať donekonečna,“ povedal Zelenskyj.
