V Rusku sú povinné rúška na miestach s vysokou koncentráciou ľudí

Moskva 27. októbra (TASR) – Ruské úrady nariadili s účinnosťou od stredy nosenie rúšok na miestach s vysokou koncentráciou ľudí, v hromadnej doprave, na parkoviskách i vo výťahoch. Informoval o tom v utorok spravodajský portál Gazeta.ru.



Federálny úrad pre kontrolu práv a zdravia spotrebiteľa (Rospotrebnadzor) považuje toto opatrenie za nevyhnutné na zníženie rozšírenia koronavírusu SARS-CoV-2 v krajine počas sezónneho nárastu výskytu akútnych respiračných vírusových infekcií a chrípky.



Úrad okrem toho odporúča zavrieť prevádzky, kde sa v čase od 23:00 do 06:00 podáva jedlo a nápoje.



Za posledných 24 hodín v Rusku zaevidovali ďalších 16 550 prípadov koronavírusovej infekcie a 320 nových úmrtí.



Podľa posledných údajov operatívneho štábu na monitorovanie situácie s COVID-19 bolo v Rusku laboratórnymi testami zistených viac ako 1,5 milióna prípadov nákazy koronavírusom nového typu. Od začiatku pandémie bolo zaznamenaných 26.589 súvisiacich úmrtí. Uzdravilo sa 1,146 milióna pacientov.



Experti Rospotrebnadoru očakávajú ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie na jar budúceho roka – vo februári a v marci. V rozhovore pre agentúru RIA Novosti to uviedla Nataľja Pšeničnaja, zástupkyňa riaditeľa pre klinickú a analytickú prácu Ústredného výskumného ústavu epidemiológie pôsobiaceho v rámci Rospotrebnadzoru. Dodala, že celosvetová pandémia môže trvať najmenej rok a pol. K opätovnému prepuknutiu epidémie podľa expertky dôjde súčasne v rôznych krajinách a regiónoch. Podľa Pšeničnej sa začne epidémia utlmovať až po tom, ako bude väčšina populácie imúnna voči koronavírusu nového typu.



S prognózou, podľa ktorej sa epidemiologická situácia zlepší až začiatkom leta roku 2021, prišiel v rozhovore pre Parlamentný vestník aj virológ Viktor Zujev z Gamalejovho ústavu epidemiológie a mikrobiológie. Vysvetlil to tým, že chorobu spôsobuje pneumotropný vírus, ktorý zle znáša horúčavy.



Epidemiológ a špecialista na infekčné choroby Michail Favorov, ktorý 30 rokov pôsobil v americkom Centre na kontrolu chorôb (CDC) si zasa myslí, že pandémia potrvá najmenej dva roky. V rámci online konferencie na fóre OpenBio-2020 v Novosibirsku však uviedol, že zvrat by mohol nastať, ak by sa podarilo vyvinúť účinnú vakcínu a vyrobiť ju v dostatočnom množstve.



Vedec však súčasne poznamenal, že doposiaľ ani jedna vakcína neprešla treťou fázou testovania, takže ani nie je možné s istotou posúdiť ich účinnosť. Favorov podľa agentúry Interfax tiež uviedol, že podľa jeho názoru na svete neexistuje krajina, ktorá by bola lídrom v boji proti infekcii koronavírusom SARS-CoV-2.



„Počas epidémie existuje iba jedno kritérium – dostatok lôžok pre ťažké prípady. Ak človek nedýcha a nie je pripojený k prístroju, zomrie, verte mi," uviedol Favorov.