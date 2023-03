Rusko potrestá za „diskreditáciu“ dobrovoľníkov bojujúcich na Ukrajine

Moskva/Londýn 14. marca (TASR) - Dolná komora ruského parlamentu - Štátna duma - v utorok v záverečnom čítaní schválila návrhy zmien v zákonoch o trestnej zodpovednosti za diskreditáciu účastníkov tzv. "špeciálnej vojenskej operácie". Tak sa v Rusku oficiálne označuje útočná vojna voči Ukrajine rozpútaná ruským politickým vedením a armádou.



Z prijatých pozmeňujúcich návrhov vyplýva, že okrem príslušníkov ruskej armády a Národnej gardy sa bude trestať aj pokusy o diskreditáciu a šírenie dezinformácií o "dobrovoľníckych formáciách, organizáciách alebo osobách, ktoré poskytujú pomoc pri plnení úloh uložených ruským ozbrojeným silám". TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu BBC.



Zákon sa tak bude vzťahovať aj žoldnierske formácie, akou je Vagnerova skupina založená ruským podnikateľom Jevgenijom Prigožinom.



Zo schváleného zákona vyplýva, že osobe, ktorá sa na verejnosti opakovane dopustí diskreditácie ozbrojených síl a im pomáhajúcich zložiek, môže súd vyrubiť pokutu od 100.000 rubľov (1237 eur) do 300.000 rubľov (3712 eur) alebo vyniesť trest odňatia slobody až na päť rokov.



Ak takéto konanie spôsobilo smrť z nedbanlivosti alebo spôsobilo škodu na zdraví, či majetku alebo narušenie verejného poriadku alebo bezpečnosti, trestom je pokuta od 300.000 rubľov (3712 eur) do milióna rubľov (8532 eur) alebo odňatie slobody až na sedem rokov.



Zákon zavádza aj trestnú zodpovednosť za verejné šírenie úmyselne nepravdivých informácií: a to pokutou od 700.000 rubľov (5972 eur) do 1,5 milióna rubľov (12.798 eur) alebo odňatím slobody až na päť rokov.



Maximálnym trestom za takéto konanie, ak by malo závažné následky, je odňatie slobody na 10 až 15 rokov.



Krátko po tom, ako boli vlani 24. februára na Ukrajinu vyslané desaťtisíce ruských vojakov, ruský parlament prijal zákony, ktoré zaviedli vysoké tresty odňatia slobody a pokuty pre tých, čo vedome šíria údajne nepravdivé informácie alebo diskreditujú jeho ozbrojené sily.



Ruská prokuratúra začala vyšetrovať už viac ako 5800 prípadov údajnej diskreditácie ozbrojených síl, tvrdí nezávislé združenie OVD-Info, ktoré v Rusku monitoruje protivládne protesty a súvisiace počty zadržaných.