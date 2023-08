Putin zavádza spoločensky prospešnú prácu pre školákov

Moskva 5. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v piatok zákon, ktorý vyžaduje, aby školáci vykonávali "spoločensky prospešnú prácu". Informovala o tom agentúra DPA, od ktorej TASR správu prevzala.



Zákon zverejnený na webovej stránke vlády stanovuje, že žiaci by sa mali zúčastňovať na verejnoprospešných aktivitách podľa svojho veku a naučiť sa usilovnosti, tímovej spolupráci a úcte k práci.



Predsedníčka príslušnej parlamentnej komisie Oľga Kazakovová v máji navrhla pre školákov povinné práce ako sadenie stromov či skvalitňovanie školských priestorov.



V júli v rozhovore pre ruské štátne médiá vyhlásila, že žiaci a školy by mohli pomáhať aj s "vlasteneckými činmi".



Rusko vedie od februára minulého roka vojnu proti susednej Ukrajine a snaží sa vykompenzovať vysoký počet obetí vlasteneckými náborovými akciami, píše DPA.



V tomto kontexte hovorí najnovšia legislatívna zmena o zavedení školského predmetu s názvom "Základy národnej bezpečnosti a obrany", a to od 1. septembra 2024. Podľa ruských médií budú na týchto hodinách učiť deti o vojenskej službe a civilnej obrane v teórii a praxi. Dievčatá sa budú učiť aj o základoch prvej pomoci.