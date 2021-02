Rusko zavádza vyššie pokuty za neuposlúchnutie pokynov polície

Moskva 24. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu podpísal zákon sprísňujúci pokuty za neuposlúchnutie pokynov poriadkových síl, napríklad aj počas protestných zhromaždení. Deje sa tak po tom, čo polícia zadržala niekoľko tisíc ľudí na nepovolených demonštráciách na podporu Putinovho kritika Alexeja Navaľného. V stredu o tom informovala agentúra Reuters.



Novelizovaný zákon zvyšuje maximálne pokuty za neposlušnosť voči bezpečnostným zložkám z terajších 1000 rubľov (v prepočte 11,20 eur) na 4000 rubľov (44,8O eur). Okrem pokút hrozí demonštrantom aj zadržanie až na 15 dní. Organizátori protestov môžu za porušenie nariadení o financovaní zhromaždení po novom dostať pokutu až vo výške 20.000 rubľov (224 eur).



Podľa organizácie OVD-info, ktorá monitoruje protesty, polícia tento rok zadržala už 11.000 ľudí na demonštráciách za Navaľného. Jeho spojenci - z ktorých je v súčasnosti väčšina v zahraničí alebo v domácom väzení - zároveň ohlásili dočasné prerušenie protestov do jari.



Navaľnyj bol zadržaný pri návrate do Ruska minulý mesiac a 2. februára bol odsúdený za porušenie pravidiel podmienečného trestu v kauze Yves Rocher. Vo väzení by mal stráviť vyše dva a pol roka. Podľa jeho vyjadrení ide o vykonštruované obvinenie.



Rusko odignorovalo žiadosť Európskeho súdu pre ľudské práva na prepustenie Navaľného. Ministri zahraničných vecí EÚ sa v pondelok zároveň dohodli na uvalení sankcií voči štyrom ruským predstaviteľom, ktorí majú blízko k Putinovi. Očakáva sa, že EÚ dohodu oficiálne schváli začiatkom marca.