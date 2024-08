Rusko zavedie ďalšie bezpečnostné opatrenia pri Kurskej elektrárni

Moskva 28. augusta (TASR) - Regionálna správa v Kurskej oblasti na západe Ruska, do ktorej prenikli ukrajinské sily, zavedie od štvrtka prísnejšie opatrenia v okrese Kurčatov a v okolí Kurskej jadrovej elektrárne. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry Reuters.



Gubernátor Kurskej oblasti Alexej Smirnov na sociálnej sieti Telegram uviedol, že bude obmedzený vstup do mesta Kurčatov, pri ktorom leží spomínaná jadrová elektráreň. Miestne úrady sa podľa jeho slov k tomuto kroku uchýlili vzhľadom na prebiehajúce snahy ukrajinských síl o preniknutie do mesta, a to aj "bez ohľadu na to, že je v maximálnej miere zaistená bezpečnosť Kurskej jadrovej elektrárne".



Ukrajinské sily prenikli cez západné hranice Ruska do Kurskej oblasti 6. augusta. Tento prekvapivý prienik stále pokračuje, pričom v oblasti prebiehajú len niekoľko desiatok kilometrov od Kurskej jadrovej elektrárne boje medzi ruskými a ukrajinskými silami.



Ruská Národná garda v stredu uviedla, že jej príslušníci zneškodnili v blízkosti Kurskej jadrovej elektrárne fragment rakety vypálenej ukrajinskými silami z raketometu HIMARS. Rusko tiež minulý týždeň Ukrajinu obvinilo, že v noci na 22. augusta sa pokúsila na elektráreň zaútočiť dronom.



V utorok navštívila elektráreň delegácia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vedená jej generálnym riaditeľom Rafaelom Grossim. Ten po inšpekcii elektrárne konštatoval, že situácia je "vážna" a zabránenie jadrovej havárii je "životne dôležité".