Rusko zaviedlo odvetné sankcie voči občanom Austrálie a Nového Zélandu

Moskva/Canberra/Wellington 8. apríla (TASR) - Rusko zaviedlo sankcie voči desiatkam občanov Austrálie a Nového Zélandu vrátane šéfov tamojších vlád. Sankčné opatrenia nadobudli účinnosť vo štvrtok, oznámilo ruské ministerstvo zahraničných vecí, na ktoré sa odvoláva denník The Guardian.



V reakcii na sankcie zo strany Canberry zakázala Moskva vstup do Ruska 228 členom austrálskej vlády a poslancom vrátane predsedu vlády Scotta Morrisona.



Rezort ruskej diplomacie ohľadom sankcií, ktoré voči Moskve prijala Canberra, poznamenal, že Austrália "poslušne nasleduje rozhodnutia Západu". "V blízkej budúcnosti budú na sankčný zoznam doplnení aj členovia austrálskej armády, podnikatelia, experti a pracovníci médií, ktorí prispeli k vytváraniu negatívnych postojov voči Rusku," varovalo ministerstvo.



Austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová vo štvrtok oznámila, že v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu sa jej krajina rozhodla uvaliť nové sankcie na 67 ruských občanov. Ide podľa jej slov o príslušníkov ruskej elity a oligarchov blízkych ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Rusko pre nepriateľské konanie voči Rusku ako odvetný krok zakázalo vstup do krajiny 130 občanom Nového Zélandu vrátane premiérky Jacindy Ardernovej, generálnej guvernérky Cynthie Kirovej a členom tamojšej vlády a parlamentu.