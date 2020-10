Rusko zaznamenalo nový denný rekord, vláda neplánuje zaviesť lockdown

Moskva 26. októbra (TASR) - Počet potvrdených prípadov infekcie novým typom koronavírusu v Rusku sa za posledných 24 hodín zvýšil o rekordných 17.347, čím ich celkový počet dosiahol 1.531.224. V pondelok o tom informovali agentúry DPA a TASS.



Napriek tomu, že Rusko eviduje štvrtý najvyšší počet prípadov nákazy na svete, sa jeho vláda zjavne zdráha zaviesť ďalší takzvaný lockdown, ktorý by mohol zdevastovať už aj tak oslabenú ruskú ekonomiku, komentuje DPA.



Ruské zdravotníctvo je závislé od štátneho rozpočtu a na doplnenie štátnych financií je potrebná fungujúca ekonomika, povedal minulý týždeň ruský prezident Vladimir Putin, uvádza sa v oficiálnom prepise stretnutia, ktoré bolo venované hospodárskej situácii v krajine.



"Vo všeobecnosti si súčasná situácia, aspoň v Rusku, nevyžaduje opätovné zavedenie takých obmedzení, aké sme mali na jar, keď sme našich ľudí poslali na platenú dovolenku a zatvorili celé podniky," pokračoval Putin, ktorého citovala DPA.



Tamojšie orgány obyvateľom odporúčajú na verejnosti nosiť rúško a rukavice, pracovať z domu a neopúšťať príbytok, ak patria do rizikovej skupiny.



Rusko je prvou krajinou, ktorá schválila vakcínu proti koronavírusu SARS-CoV-2 pre verejnosť. Hromadné očkovanie by malo začať v decembri alebo v januári. Vakcína Sputnik V je medzi odborníkmi predmetom kontroverzie, mnohí sa totiž obávajú, že neprešla dostatočným klinickým testovaním.