Rusko zaznamenalo rekordný počet úmrtí na covid už štvrtý deň po sebe

Moskva 2. júla (TASR) - Rusko v piatok hlásilo 679 úmrtí na koronavírus, čo je rekordný počet úmrtí súvisiacich s pandémiou za obdobie 24 hodín už štvrtý deň po sebe. Ukázali to údaje vlády, píše tlačová agentúra AFP.Rusko, pandémiou piata najhoršie zasiahnutá krajina na svete, zápasí s nárastom nakazených, čo spôsobuje vysoko infekčný delta variant koronavírusu a spomaľovanie očkovanie obyvateľstva.Zhoršenie pandemickej situácie donútilo prezidenta Vladimira Putina tento týždeň v televíznom vysielaní, keď odpovedal na otázky občanov, znova vyzvať Rusov, aby sa dali zaočkovať.Napriek pribúdaniu nakazených a novým rekordom v počte úmrtí predstavitelia krajiny povolili masové podujatia vrátane futbalových zápasov v rámci majstrovstiev Európy v druhom najväčšom ruskom meste Petrohrad.Petrohrad zaznamenal v piatok 101 úmrtí na ochorenie COVID-19, čo je o niečo menej než rekord 119 úmrtí zo začiatku tohto týždňa.Organizátori oznámili, že štvrťfinálový futbalový zápas Španielska a Švajčiarska sa bude konať napriek nárastu nakazených, a to pred tisíckami divákov.Starosta Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že variant delta, ktorý prvýkrát zistili v Indii, teraz tvorí 90 percent nových prípadov nákazy v meste.Rusko so 136.565 úmrtiami na koronavírus má najvyšší oficiálny počet obetí na covid v Európe – tamojšie úrady sú pritom obviňované zo zľahčovania vážnosti pandémie v krajine.Na základe širšej definície úmrtí súvisiacich s koronavírusom štatistický úrad Rosstat koncom apríla uviedol, že Rusko má najmenej 270.000 úmrtí.