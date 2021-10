Rusko zaznamenalo rekordný prírastok počtu infikovaných a úmrtí

Moskva 28. októbra (TASR) – Ruské úrady zaznamenali za uplynulých 24 hodín 40 096 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je vôbec najvyšší počet od začiatku pandémie. V krajine tiež vo štvrtok zaevidovali rekordný denný počet úmrtí, a to 1159. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Celkovo v Rusku od začiatku pandémie zomrelo v súvislosti s ochorením COVID-19 už 235.057 ľudí, čo je najviac spomedzi všetkých európskych krajín. V krajine dosiaľ zaznamenali viac ako 8,39 milióna prípadov nákazy.



Rekordné počty prípadov a úmrtí v súvislosti s koronavírusom hlásia v Rusku už niekoľko týždňov.



V ruskej metropole Moskva sa začína desaťdňové obdobie voľna, počas ktorého nebudú pracovať všetky podniky a organizácie. Výnimku budú mať inštitúcie zabezpečujúce fungovanie infraštruktúry, podniky s nepretržitou prevádzkou, lekárne či obchody s potravinami.



Nové pandemické opatrenia začnú však čoskoro platiť v celej krajine. Ruský prezident Vladimir Putin totiž schválil návrh vicepremiérky Taťjany Golikovovej o zavedení dní pracovného pokoja na celom území Ruska od 30. októbra do 7. novembra. Zároveň vyzval občanov, aby sa dali zaočkovať.



Podľa úradov je dôvodom prudkého rastu nových prípadoch infekcie i úmrtí nízka miera zaočkovanosti proti koronavírusu. Do štvrtka bolo v Rusku plne zaočkovaných len 32 percent obyvateľov, vyplýva z údajov webového servera gogov.ru, ktorý zhromažďuje údaje z jednotlivých regiónov krajiny.