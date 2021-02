Rusko zaznamenalo vlani takmer 18-percentný medziročný nárast úmrtí

Moskva 8. februára (TASR) - Rusko zaznamenalo v roku 2020 medziročný nárast úmrtí o 17,9 percenta. Takmer tretinu z tohto nadmerného počtu úmrtí spôsobilo ochorenie COVID-19. Oznámila to v pondelok podpredsedníčka ruskej vlády Taťjana Golikovová, píšu agentúry AFP a TASS.



"Pokiaľ ide o celkový nárast nadmernej úmrtnosti v roku 2020, v čase zverejnenia príslušných údajov ruským štatistickým úradom Rosstat 31 percent prípadov predstavuje úmrtia na koronavírusovú infekciu. Ak vezmeme do úvahy tých, ktorí zomreli na inú diagnózu, no mali pozitívny test na ochorenie COVID-19, išlo o 50 percent z nadmerných úmrtí v roku 2020," uviedla Golikovová.



Rosstat koncom januára uviedol, že k prvému januáru 2021 evidovali v Rusku 146,1 milióna obyvateľov, čo je o 510.000 menej ako v predchádzajúcom roku. Doteraz tam evidujú 77.068 úmrtí, pri ktorých sa po pitvách preukázalo, že hlavnou príčinou smrti bolo práve ochorenie COVID-19. Koncom decembra minulého roku však vláda na základe širšej definície príčin smrti pripustila, že v Rusku zomrelo v dôsledku ochorenia COVID-19 trikrát viac ľudí, než uvádzali oficiálne štatistiky.



Doteraz v Rusku oficiálne potvrdili 3.983.197 prípadov ochorenia COVID-19.