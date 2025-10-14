Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko zhodilo bomby na Charkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Masívny útok na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá minulý týždeň dočasne odrezal od elektriny viac ako milión domácností a podnikov, narušené bolo aj zásobovanie vodou.

Autor TASR
Kyjev 14. októbra (TASR) - Rusko v pondelok podniklo útok na ukrajinské mesto Charkov pomocou navádzaných bômb. Úder zranil najmenej štyroch ľudí a takmer 30.000 ďalších sa ocitlo bez elektriny, uviedli podľa agentúry Reuters miestni predstavitelia. Informuje o tom TASR.

Primátor druhého najväčšieho ukrajinského mesta Ihor Terechov pre miestnu televíziu povedal, že tri bomby poškodili nemocnicu, odkiaľ museli niektorých pacientov previezť na iné oddelenia, a zasiahli elektrické vedenie.

„Útoky sú zvyčajne zamerané na energetické ciele – výrobu, prenos a rozvod energie. Cieľom je vyradiť z prevádzky sieť na prenos energie,“ uviedol Terechov. V dôsledku bombardovania podľa neho utrpeli zranenia štyri osoby, väčšinu z nich zasiahlo sklo z rozbitých okien.

Ruské sily v posledných týždňoch podľa Reuters opakovane útočia na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a plynárenský priemysel. Masívny útok na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá minulý týždeň dočasne odrezal od elektriny viac ako milión domácností a podnikov, narušené bolo aj zásobovanie vodou.

Rusi v pondelok vykonali aj dronový útok na ukrajinské mesto Kosťantynivka v Doneckej oblasti a pripravili tak o život dvoch ľudí, ktorí sa v tom čase viezli vo svojom aute, oznámil na sieti Facebook šéf vojenskej mestskej správy Serhij Horbunov. Ďalší útok dronom spôsobil zranenia aj jednému civilistovi.
