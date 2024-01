Rusko žiada 28-ročný trest pre ženu obvinenú zo zabitia blogera

Moskva 19. januára (TASR) - Ruská prokuratúra v piatok žiadala takmer 30 rokov väzenia pre Darju Trepovovú, obvinenú zo zabitia ruského provojnového blogera Vladlena Tatarského vlani v apríli, keď vybuchla bomba v kaviarni v Petrohrade. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Tatarskij zahynul, keď mu Trepovová podala ako dar miniatúrnu sošku, ktorá explodovala. Rusko vyhlásilo, že tento útok zorganizovali ukrajinské tajné služby.



"Prokurátor žiada súd, aby uznal Trepovovú za vinnú a dal jej trest 28 rokov vo väzenskej kolónii," uviedla vo vyhlásení tlačová služba petrohradských súdov.



Ruské úrady označili za vinníčku Trepovovú a zatkli ju necelých 24 hodín po výbuchu. Obvinili ju z terorizmu a ďalších trestných činov.



Prokuratúra uviedla, že zámerne darovala Tatarskému, ktorého pravé meno bolo Maxim Fomin, zariadenie s výbušninami.



Trepovová (26) priznala, že dala Tatarskému predmet, ale doplnila, že bola presvedčená, že obsahuje ukryté odpočúvacie zariadenie, a nie bombu. Podľa vlastných slov konala na príkaz muža na Ukrajine, pričom ju motivoval nesúhlas s inváziou Ruska na Ukrajine.



Tatarskij bol vplyvný vojenský bloger, jeden z najprominentnejších v skupine tvrdých zástancov vojny a dopisovateľov, ktorí po ruskom napadnutí Ukrajiny získali obrovský počet sledovateľov. Majú totiž zdroje v ruských ozbrojených silách, a tak často zverejňujú exkluzívne informácie ešte skôr než vládne zdroje a ruské štátne médiá. Občas tiež kritizujú vojenskú taktiku Ruska a vyzývajú na agresívnejší postup.



Pri výbuchu 2. apríla 2023 v petrohradskej kaviarni, ktorý strhol priečelie budovy, kde mal Tatarskij príhovor, sa zranilo ďalších vyše 30 ľudí.



Pri výpovedi tento týždeň Trepovová znova poprela, že by vedela, že ju najali na atentát. Na súde uviedla, že sa vyslovene pýtala človeka na Ukrajine, ktorého poznala pod menom Gestalt, či soška, ktorú jej poslal a ktorú má dať Tatarskému, je bomba.



"Mala som veľký strach a spýtala som sa Gestalta: Nie je to rovnaké, ako s Darjou Duginovou?" vyhlásila a myslela tým provojnovú ruskú nacionalistku, ktorú v auguste 2022 pri Moskve zabila bomba nastražená v aute. "Odpovedal mi: Nie, je to len odpočúvacie zariadenia a mikrofón," dodala Trepovová. Po výbuchu sošky podľa svojich slov nahnevaná konfrontovala Gestalta, lebo si uvedomila, že ju využili.



Ruský prezident Vladimir Putin udelil Tatarskému posmrtne najvyššie vyznamenanie Rad za odvahu.



Moskva obvinila Ukrajinu z niekoľkých útokov a atentátov vo vnútri Ruska, niekedy vinu pripisuje západným spojencom Kyjeva alebo domácej opozícii. Kyjev účasť na týchto útokoch odmieta. Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak vlani vyhlásil, že atentát na Tatarského bol výsledkom vnútorného boja v Rusku.