< sekcia Zahraničie
Rusko žiada ICAO, aby odsúdila varovanie Kyjeva o vzdušnom priestore
ICAO so sídlom v kanadskom Montreale vyzvala svojich členov, aby v nadväznosti na Zelenského vyhlásenia zaistili bezpečnosť civilných lietadiel.
Autor TASR
Moskva 4. septembra (TASR) — Rusko v piatok požiadalo Medzinárodnú organizáciu civilného letectva (ICAO), aby odsúdila vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že ruský vzdušný priestor nebude pre civilné lietadlá bezpečný v dôsledku masívnejšieho nasadenia dronov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že generálnemu tajomníkovi ICAO Juanovi Carlosovi zaslalo protestnú nótu, v ktorej organizáciu vyzvalo, aby odsúdila „nezákonné zasahovanie ukrajinského režimu do civilného letectva a vytváranie priamych hrozieb pre jeho bezpečnosť“.
Rusko podľa ministerstva vyzvalo ICAO, aby prijala cielené opatrenia zamerané na zastavenie krokov Ukrajiny, ktoré ohrozujú civilné letectvo. Moskva kategoricky odmieta upozornenia pre leteckú dopravu známe pod skratkou NOTAM (z anglického Notice to Air Missions, doslova Oznámenie leteckým misiám) vydané ukrajinskými úradmi, týkajúce sa údajnej nebezpečnosti ruského vzdušného priestoru, ktoré „nemajú žiadnu právnu silu, skresľujú skutočnú situáciu a zavádzajú používateľov ruského vzdušného priestoru“.
Vyjadrenia ukrajinského prezidenta považuje Rusko za „nezodpovedné teroristické kroky“, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom. Ruský prezident Vladimir Putin označil Zelenského varovanie už skôr za „terorizmus“.
„Dnes chceme varovať každú leteckú spoločnosť, ktorá využíva ruský vzdušný priestor, každú poisťovňu a každého, kto stále využíva kľúčové ruské letiská: ruský vzdušný priestor sa stáva nebezpečným. Ukrajina neohrozuje civilné letectvo ako také – ani jedno civilné lietadlo. Na ruskom nebi sa jednoducho budú nachádzať bezpilotné lietadlá v takom rozsahu, s ktorým treba počítať,“ vyhlásil v stredu Zelenskyj.
ICAO so sídlom v kanadskom Montreale v stredu vyzvala svojich členov, aby v nadväznosti na Zelenského vyhlásenia zaistili bezpečnosť civilných lietadiel.
Ukrajinský vzdušný priestor je uzavretý pre civilnú leteckú dopravu od 24. februára 2022, keď ruské sily vpadli do krajiny. Kyjev odvtedy stupňuje svoje dronové útoky na ciele v Rusku, ktoré sú podľa neho odvetou za údery na ukrajinské mestá.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že generálnemu tajomníkovi ICAO Juanovi Carlosovi zaslalo protestnú nótu, v ktorej organizáciu vyzvalo, aby odsúdila „nezákonné zasahovanie ukrajinského režimu do civilného letectva a vytváranie priamych hrozieb pre jeho bezpečnosť“.
Rusko podľa ministerstva vyzvalo ICAO, aby prijala cielené opatrenia zamerané na zastavenie krokov Ukrajiny, ktoré ohrozujú civilné letectvo. Moskva kategoricky odmieta upozornenia pre leteckú dopravu známe pod skratkou NOTAM (z anglického Notice to Air Missions, doslova Oznámenie leteckým misiám) vydané ukrajinskými úradmi, týkajúce sa údajnej nebezpečnosti ruského vzdušného priestoru, ktoré „nemajú žiadnu právnu silu, skresľujú skutočnú situáciu a zavádzajú používateľov ruského vzdušného priestoru“.
Vyjadrenia ukrajinského prezidenta považuje Rusko za „nezodpovedné teroristické kroky“, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom. Ruský prezident Vladimir Putin označil Zelenského varovanie už skôr za „terorizmus“.
„Dnes chceme varovať každú leteckú spoločnosť, ktorá využíva ruský vzdušný priestor, každú poisťovňu a každého, kto stále využíva kľúčové ruské letiská: ruský vzdušný priestor sa stáva nebezpečným. Ukrajina neohrozuje civilné letectvo ako také – ani jedno civilné lietadlo. Na ruskom nebi sa jednoducho budú nachádzať bezpilotné lietadlá v takom rozsahu, s ktorým treba počítať,“ vyhlásil v stredu Zelenskyj.
ICAO so sídlom v kanadskom Montreale v stredu vyzvala svojich členov, aby v nadväznosti na Zelenského vyhlásenia zaistili bezpečnosť civilných lietadiel.
Ukrajinský vzdušný priestor je uzavretý pre civilnú leteckú dopravu od 24. februára 2022, keď ruské sily vpadli do krajiny. Kyjev odvtedy stupňuje svoje dronové útoky na ciele v Rusku, ktoré sú podľa neho odvetou za údery na ukrajinské mestá.