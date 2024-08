Rusko žiada o objektívnejší postoj po návšteve elektrárne v Kursku

Moskva 28. augusta (TASR) — Rusko chce, aby Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) zaujala “objektívnejšie a jasnejšie stanovisko“ k bezpečnosti Kurskej jadrovej elektrárne, ktorú v utorok navštívila jej delegácia vedená generálnym riaditeľom MAAE Rafaelom Grossim. Uviedla to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informovala v stredu agentúra Reuters.



Grossi po inšpekcii elektrárne ležiacej v Kurskej oblasti pri meste Kurčatov, na ktorú sa pokúsil zaútočiť údajne ukrajinský dron, konštatoval, že situácia je „vážna“ a zabránenie jadrovej havárii je "životne dôležité".



"Vidíme hodnotenia aj prácu tejto štruktúry (MAAE), ale zakaždým chceme objektívnejšie a jasnejšie vyjadrenie pozície tejto štruktúry, nie v prospech našej krajiny, nie v prospech potvrdenia postoja Moskvy, ale v prospech faktických informácií s jedným konkrétnym cieľom: zaistiť bezpečnosť a zabrániť tomu, aby sa scenár vyvíjal katastrofickou cestou, ku ktorej všetkých tlačí kyjevský režim," povedala Zacharovová podľa agentúry RIA Novosti vo vysielaní rádia Sputnik.



Ukrajinské sily začali 6. augusta nečakaný vpád do Kurskej oblasti. Odvtedy prenikli do vzdialenosti 30-40 kilometrov od Kurskej jadrovej elektrárne, jednej zo štyroch najväčších v Rusku. Rusko minulý týždeň informovalo MAAE, že Ukrajina sa v noci na 22. augusta pokúsila na elektráreň zaútočiť dronom. Ten bol zostrelený a nájdený neďaleko skladu vyhoreného jadrového paliva. Ukrajina na toto obvinenie doteraz nereagovala.



Grossi počas svojej návštevy uviedol, že Kurská elektráreň so sovietskymi technológiami je obzvlášť zraniteľná, pretože na rozdiel od väčšiny moderných jadrových elektrární nemá kupolu, ktorá by ju chránila v prípade dronového, raketového alebo delostreleckého útoku.



Od začiatku vojny na Ukrajine MAAE opakovane nalieha na obe strany, aby sa zdržali bojov v okolí jadrových elektrární.