Rusko žiada ochranu zastupiteľských úradov vo Francúzsku

Moskva/Paríž 7. marca (TASR) - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v pondelok požiadala Francúzsko o ochranu zastupiteľských úradov Moskvy v krajine a ako dôvod uviedla, že došlo k útoku na budovu využívanú ruskou vládnou agentúrou v Paríži. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Žiadame, aby francúzske úrady zaistili náležitú bezpečnosť našich oficiálnych inštitúcií," napísala Zacharovová na sociálnej sieti Telegram.



Hovorkyňa dodala, že na budovu využívanú ruskou štátnou agentúrou pre medzinárodnú spoluprácu Rossotrudničestvo hodil niekto v noci na pondelok "fľašu s horľavou tekutinou".



K útoku sa nikto neprihlásil, "pretože zasiahla len plot, a nie cieľ", napísala Zacharovová.



Hovorkyňa uviedla, že podobný útok postihol v decembri 2021 ruský konzulát v ukrajinskom meste Ľvov.



"Preto to nemožno brať tak, akoby takéto extrémistické činy boli len určitými prejavmi ’spravodlivého hnevu’ súvisiaceho so špeciálnou operáciou (ruskej armády na Ukrajine)," doplnila Zacharovová.



Na účte diplomatky na Telegrame bol zverejnený aj záznam z pouličnej kamery, ktorý údajne zachytával letiacu strelu, ako naráža do brány budovy.



Rusko začalo 24. februára útok na Ukrajinu, ktorý ruský prezident Vladimir Putin označil za "špeciálnu vojenskú operáciu". Vojna si už vyžiadala mnoho mŕtvych aj medzi civilistami a obrovské materiálne škody a spôsobila najväčšiu utečeneckú vlnu v Európe od skončenia druhej svetovej vojny.