Rusko žiada od Česka viac informácií o zadržaní Rusa Frančettiho

Moskva 13. septembra (TASR) - Rusko žiada od Česka bližšie informácie o príčine a okolnostiach zadržania ruského občana Alexandra Frančettiho, ktorého zadržali v nedeľu na letisku v Prahe. V pondelok to oznámila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informovala agentúra TASS.



"V súvislosti so zadržaním ruského občana Alexandra Frančettiho na letisku v Prahe na základe medzinárodného zatykača Interpolu, ktorý vydala Ukrajina, sme žiadali v čase rozhovoru s českým veľvyslancom v Moskve Vítězslavom Pivoňkom o bližšie informácie týkajúce sa motívu českých orgánov a trestných činoch, ktoré sa (Frančettimu) pripisujú," uviedla Zacharovová.



Podľa hovorkyne ruského rezortu diplomacie Rusko upozornilo českého veľvyslanca na to, že ďalšie pokračovanie "deštruktívnej línie Prahy vo vzťahu k Rusku a jeho občanom bude viesť k ďalšej degradácii" bilaterálnych vzťahov a neostane bez reakcie Moskvy, píše TASS.



Ruské veľvyslanectvo v Prahe okrem toho v tejto súvislosti odoslalo diplomatickú nótu českému ministerstvu zahraničných vecí.



"Očakávame od českej strany pohotovú reakciu na naše výzvy a odpovede na položené otázky," dodala na záver Zacharovová.



Na pražskom letisku Václava Havla v nedeľu zadržali ruského občana Alexandra Frančettiho, ktorý bol zapojený do protiprávneho anektovania ukrajinského Krymského polostrova Ruskom. Hovorca českej polície Ondřej Moravčík uviedol, že zadržanie sa uskutočnilo na základe medzinárodného zatykača vydaného Ukrajinou.



Hovorca českého ministerstva spravodlivosti Vladimír Řepka v pondelok informoval, že Ukrajina už požiadala českú stranu o vydanie Frančettiho. České orgány teraz túto žiadosť podľa neho posudzujú.



Podľa skorších informácií portálu iROZHLAS.cz bol Frančetti šéfom jednej z polovojenských formácií, ktoré sa v roku 2014 aktívne podieľali na anektovaní Krymu. V okolí Sevastopola viedol rozviednu skupinu Severný vietor, ktorá mala chrániť mesto pred údajnými útokmi. Frančetti povedal, že do mesta prišiel dva dni pred vypuknutím konfliktu, teda 25. februára 2014. Potvrdil, že jeho skupina spolupracovala s velením ruskej námornej flotily.



Podľa portálu iROZLAS.cz má Frančetti od roku 2000 trvalý pobyt v Prahe, kde sa živí ako fitness tréner a takisto podniká. Striedavo žije v Prahe a na Kryme.