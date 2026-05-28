Rusko žiada od Európy dôkazy o tom, že ruší signály GPS
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu obviňujú európske štáty Rusko z úmyselného narúšania GPS signálov. Moskva to odmieta a tvrdí, že Západ sa ju snaží len očierniť.
Autor TASR
Moskva 28. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyzvalo, aby Európa predložila dôkazy pre svoje tvrdenia, že Rusko na jej území ruší GPS signály. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Nech najprv predložia aspoň nejaké dôkazy,“ vyhlásila hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová v odpovedi na otázky novinárov v Moskve. Dodala, že po predložení dôkazov sa „o tom dá diskutovať. Zatiaľ sú to len slová a nemožno im veriť.“
S najnovším obvinením Ruska prišiel tento týždeň námestník riaditeľa litovského úradu pre reguláciu telekomunikácií a digitálnych služieb (RRT) Darius Kuliešius, ktorý upozornil, že Rusko je schopné prerušovať GPS až do vzdialenosti 450 kilometrov od svojej exklávy Kaliningradská oblasť. Podľa Kuliešiusa Moskva vďaka tomu môže narušiť GPS signály aj hlboko v európskom vnútrozemí.
Reuters pripomenula, že v Európe došlo v minulosti k viacerým takýmto prípadom. Minulý rok v blízkosti Kaliningradu hlásilo problém s GPS španielske vojenské lietadlo, na palube ktorého sa nachádzala ministerka obrany Margarita Roblesová, ako aj lietadlo s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou počas cesty do Bulharska. Z rovnakého konania Rusko obviňujú aj Estónsko a Fínsko.
Zacharovová sa na brífingu kriticky vyjadrila tiež k možnému rozšíreniu amerických vojenských síl v Poľsku, ktoré by podľa nej mohlo viesť ku „kvalitatívnej eskalácii“ napätia medzi Ruskom a Západom a vyvolať odvetné kroky Moskvy.
Zároveň vyzvala Spojené štáty a Irán, aby sa nevracali k ozbrojenému konfliktu a pokračovali v rokovaniach, pričom dodala, že Rusko je pripravené pomôcť s odvozom obohateného uránu z Iránu.
Zacharovová zároveň upozornila, že prípadné rozmiestnenie amerických raketových systémov v Japonsku by ohrozilo bezpečnosť ruských východných hraníc a negatívne ovplyvnilo situáciu v celom regióne.
