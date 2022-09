Rusko žiada od MAAE vysvetlenie jej správy o záporožskej elektrárni

Moskva 7. septembra (TASR) - Rusko žiada od Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) "dodatočné vysvetlenia" niektorých častí jej správy o situácii v Záporožskej atómovej elektrárni (ZAES) na juhu Ukrajiny. Povedal to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého v stredu citovali ruské médiá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



MAAE zverejnila v utorok správu o ZAES po tom, čo minulý týždeň vykonala v tomto zariadení inšpekciu. Vyzvala v nej na zastavenie ostreľovania v blízkosti elektrárne a na okamžité vytvorenie bezpečnej zóny v jej okolí.



Lavrov pre ruskú agentúru Interfax uviedol, že Moskva požiadala o viac informácií týkajúcich sa zistení agentúry MAAE. "Je nevyhnutné, aby sme dostali dodatočné vysvetlenia, pretože správa vyvoláva niekoľko otázok. Nebudem ich teraz vymenovávať, avšak o tie vysvetlenia sme požiadali generálneho riaditeľa MAAE," povedal Lavrov.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v stredu zase obvinila Západ z toho, že na dozornú agentúru OSN vyvíjal počas jej inšpekcie v ZAES tlak. Rusko totiž poskytlo agentúre MAAE všetky potrebné údaje o tom, kto elektráreň ostreľuje, uviedla Zacharovová a zároveň spochybnila dôvod, pre ktorý MAAE v správe nemenovala Ukrajinu ako zdroj ostreľovania.



Podľa Zacharovovej Ukrajina koordinuje svoje útoky na Záporožskú atómovú elektráreň so Spojenými štátmi a inými západnými krajinami. Ukrajina popiera, že by útočila na elektráreň a tvrdí, že Rusko v jej areáli skladuje ťažké zbrane. Toto tvrdenie však Moskva popiera.



Záporožskú atómovú elektráreň, ktorá je najväčšou svojho druhu v Európe, obsadila začiatkom marca ruská armáda. Napriek tomu však elektráreň stále prevádzkujú ukrajinskí zamestnanci a je napojená na ukrajinskú sieť. Kyjev a Moskva sa však v poslednom čase navzájom obviňujú z ostreľovania elektrárne, čo vyvoláva obavy zo vzniku jadrovej katastrofy – podobnej, aká bola svojho času v Černobyli, píše Reuters.