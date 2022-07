Rusko žiada od OSN pomoc pri vývoze obilia a hnojív

Moskva/Brusel 25. júl (TASR) - Rusko žiada OSN, aby ho podporila v boji proti západným sankciám postihujúcim vývoz ruského obilia a hnojív. Podľa Moskvy sa k tomu OSN zaviazala v rámci nedávno dosiahnutej dohody, ktorá by mala umožniť vývoz obilia z Ukrajiny cez Čierne more.



S odvolaním sa na správy ruských médií o tom v pondelok informovala agentúra DPA.



"OSN musí splniť svoju časť dohody týkajúcu sa obmedzení zameraných na ruské dodávky obilia a hnojív," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovala agentúra Interfax.



OSN dosiaľ oficiálne nepotvrdila, že by takúto pomoc prisľúbila. V piatok zverejnila len všeobecné konštatovanie, že obmedzenia "uvalené na Ruskú federáciu sa na tieto produkty nevzťahujú".



Ukrajina a Rusko podpísali v piatok v Istanbule separátne dohody s OSN a Tureckom, ktoré majú umožniť vývoz obilia z Ukrajiny cez Čierne more. Ukrajinci totiž odmietali podpísať ten istý dokument ako Rusi.



Rusko následne cez víkend zaútočilo na ciele v ukrajinskom prístavnom meste Odesa, za čo si vyslúžilo kritiku zo strany medzinárodného spoločenstva. Kremeľ však vyhlásil, že útoky v Odese boli zamerané výlučne na vojenskú infraštruktúru a dohoda o vývoze obilia musí ostať v platnosti.



Ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov následne v pondelok povedal, že s vývozom obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov by sa v súlade so zmienenými dohodami mohlo začať už v priebehu tohto týždňa.