Rusko žiada sociálne siete, aby nešírili správy vyzývajúce na protesty

Policajti zatýkajú muža na moskovskom letisku Vnukovo, na ktoré mal priletieť z Nemecka ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj v nedeľu 17. januára 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 21. januára (TASR) - Rusko požiadalo sociálne siete vrátane Tiktoku - platformy na zdieľanie krátkych videí - aby zastavili šírenie príspevkov, ktoré nabádajú maloletých k účasti na plánovaných sobotňajších protestoch na podporu uväzneného ruského opozičného politika a kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.Roskomnadzor - ruský orgán pre dozor nad médiami - v stredu večer požiadal TikTok a najväčšiu ruskú sociálnu sieť VKontakte, aby zabránili šíreniu informácií, ktoré by mohli viesť maloletých k páchaniu nelegálnych činností a ohroziť tak ich život a zdravie.Ruskí zákonodarcovia schválili v roku 2018 právnu normu, podľa ktorej za vyzývanie osôb mladších ako 18 rokov, aby sa zúčastnili na nepovolených pouličných protestov, hrozí väzenie. Tento krok ruských úradov vtedy Navaľnyj opísal ako účelový s cieľom mariť jeho vlastnú činnosť.Navaľnyj sa do Ruska vrátil 17. januára, keď v Nemecku ukončil liečbu a terapiu po pokuse otráviť ho nervovoparalytickou látkou novičok. Lietadlo, ktorým cestoval, malo podľa letového poriadku pristáť na moskovskom letisku Vnukovo, kde naňho čakali jeho stúpenci; na poslednú chvíľu však bolo presmerované na pristátie na letisku Šeremeťjevo.Navaľného zadržali pri pasovej kontrole. Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) to zdôvodnila tým, že Navaľnyj je na medzinárodnom zozname hľadaných pre porušenie podmienok výkonu podmienečného trestu, ktorý dostal v prípade Yves Rocher. Nasledujúci deň, 18. januára, ho súd vzal do väzby na 30 dní.Alexej Navaľnyj, 44-ročný bojovník proti korupcii, tvrdí, že jeho otrávenie nariadil ruský prezident Vladimir Putin, čo však Kremeľ opakovane popiera.Navaľnyj má byť vo väzbe do 15. februára. Už 2. februára začne súd rozhodovať o tom, či sa podmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov a šiestich mesiacov, ktorý dostal v roku 2014 za obvinenie z podvodu v kauze Yves Rocher, zmení na nepodmienečný a on si ho odpyká vo väzení.