Rusko žiada USA o zdržanlivosť pri dodaní rakiet Tomahawk Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin hovorí s vedením ruského ministerstva obrany a generálneho štábu, veliteľmi vojenských skupín v zóne špeciálnej vojenskej operácie v pevnosti Peter a Paul v Petrohrade v Rusku 7. októbra 2025. Putin v utorok vyhlásil, že ruské jednotky tento rok dobyli na Ukrajine už takmer 5000 kilometrov štvorcových územia. Moskva si podľa neho drží na bojisku úplnú strategickú iniciatívu. Foto: TASR/AP

Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že pred rozhodnutím o dodaní Tomahawkov na Ukrajinu chce vedieť, ako ich Kyjev plánuje využiť.

Moskva 8. októbra (TASR) - Rusko v stredu naliehalo na Spojené štáty, aby zachovali mimoriadnu zdržanlivosť pri možnom dodaní striel Tomahawk Ukrajine. Takýto krok by mohol výrazne skomplikovať snahy o urovnanie vojny a spôsobiť nenapraviteľnú škodu vo vzťahoch medzi USA a Ruskom, uviedla podľa agentúry TASS hovorkyňa ruského ministerstvo zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že pred rozhodnutím o dodaní Tomahawkov na Ukrajinu chce vedieť, ako ich Kyjev plánuje využiť. Zdôvodnil to tým, že nechce prispieť k ďalšej eskalácii vo vojne Ruska proti Ukrajine. Bez ďalších podrobností doplnil, že sa v tejto veci už „akosi rozhodol“.

Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu varoval, že ak by Spojené štáty tieto rakety Ukrajine poskytli, viedlo by to k zničeniu vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom. Zacharovová toto varovanie v stredu zopakovala.

„Ak bude príslušné rozhodnutie americkej administratívy prijaté, spôsobí nenapraviteľnú škodu ruským a americkým vzťahom, ktoré práve začali vykazovať určité signály naznačujúce obnovenie bilaterálneho dialógu,“ uviedla hovorkyňa ruskej diplomacie s tým, že Moskva situáciu sleduje veľmi pozorne a dúfa, že Washington jej výzvu na zdržanlivosť vypočuje.

Predseda výboru Štátnej dumy pre obranu Andrej Kartapolov podľa Reuters v stredu vyhlásil, že ak sa USA rozhodnú dodať Ukrajine Tomahawky, Rusko ich zostrelí, zničí rampy na ich odpaľovanie a nájde spôsob, ako sa Spojeným štátom pomstiť.

„Nájdeme spôsoby, ako ublížiť tým, ktorí nám spôsobujú problémy,“ uviedol bývalý námestník ruského ministra obrany.

Nemyslí si však, že dodanie Tomahawkov, schopných zasiahnuť aj ciele hlboko na ruskom území, by zmenilo situáciu na bojisku, pretože Ukrajina by podľa neho dostala len malé množstvo rakiet - desiatky, nie stovky.

„Tieto rakety poznáme veľmi dobre, vieme, ako lietajú a ako ich zostreliť. Pracovali sme s nimi v Sýrii, takže nie je to pre nás nič nové. Problémy budú mať len tí, ktorí ich dodávajú a používajú. Tam nastanú problémy,“ dodal Kartapolov.

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v samostatnom vyjadrení vyzval USA, aby „rozvážne“ vyhodnotili všetky dôsledky prípadného dodania Tomahawkov Ukrajine. Akékoľvek takéto rozhodnutie by bolo vážnym krokom smerujúcim k eskalácii, varoval.
