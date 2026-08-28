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Piatok 28. august 2026
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Rusko zintenzívnilo útoky na logistiku a ničí sklady potravín

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Obe krajiny v uplynulých týždňoch zintenzívnili útoky na ekonomické ciele, ako sú veľké maloobchodné reťazce.

Autor TASR
Kyjev 28. augusta (TASR) - Ruské letecké útoky v poslednom čase zničili približne 90 percent potravinovej logistiky maloobchodníkov, uviedol v piatok ukrajinský minister poľnohospodárstva Taras Vysockyj. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Obe krajiny v uplynulých týždňoch zintenzívnili útoky na ekonomické ciele, ako sú veľké maloobchodné reťazce. Rusko podľa správy zasahovalo sklady hlavných sietí supermarketov na Ukrajine, poštovú službu a obchody s tovarom pre domácnosť.

„K dnešnému dňu bolo zničených zhruba 90 percent potravinovej logistiky prevádzkovanej maloobchodnými reťazcami, ale to neznamená, že Ukrajinci zostanú bez jedla,“ povedal Vysockyj podľa tlačovej agentúry Ukrinform.

Jeho vyjadrenie pre novinárom v Kyjeve Reuters označil ako najúprimnejšie oficiálne zhodnotenie škôd, ktoré eskalujúce útoky Ruska spôsobili veľmi krehkej ekonomike Ukrajiny v piatom roku vojny.

V posledných týždňoch sa z regálov niektorých supermarketov v Kyjeve miestami vytratilo čerstvé ovocie a zelenina, cukor, mliečne výrobky a iné položky v dôsledku útokov na logistické sklady predajcov potravín.

Ukrajinské útoky na veľké vzdialenosti v ruskom vnútrozemí sa medzitým okrem energetickej infraštruktúry a ropných tankerov v Čiernom a Azovskom mori zamerali na sklady hlavných internetových predajcov.
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