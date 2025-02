Rusko: Zlepšenie vzťahov s Washingtonom by mali iniciovať USA

Moskva/Washington 6. februára (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v stredu vyhlásil, že prvý krok k zlepšeniu vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi by mali spraviť USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Riabkov kritizoval politiku predchádzajúceho amerického prezidenta Joea Bidena, ktorej cieľom bolo podľa neho spôsobiť Moskve strategickú porážku. Po inaugurácii súčasného prezidenta Donalda Trumpa je tak na Spojených štátoch, aby "urobili prvý krok k normalizácii vzťahov na základe vzájomného rešpektu a rovnakých práv". Dodal ale, že nie je správne zakladať zahraničnú politiku Ruska na potrebe "dohodnúť sa s Bielym domom za každú cenu".



Od Trumpovho nástupu do funkcie on aj ruský prezident Vladimir Putin pripustili záujem o spoločné stretnutie. Riabkov vyhlásil, že Rusko je "otvorené dialógu a pripravené dosiahnuť dohodu prostredníctvom tvrdého vyjednávania".



Podľa ruského diplomata sa Kremeľ dlhodobo snažil byť partnerom západných krajín, ale tie zaujímalo len "maximálne oslabenie (ich) geopolitického rivala".



Ruský veľvyslanec v Británii Andrej Kelin pre tlačovú agentúru RIA uviedol, že kontakty medzi Bielym domom a Kremľom sú zatiaľ "veľmi predbežné". Cieľom doterajších rozhovorov bolo podľa neho "iba posúdiť pozície, určiť hranice toho, čo je možné", píše Reuters.



Putin zdôraznil, že akékoľvek rozhovory o ukončení ozbrojeného konfliktu na Ukrajine musia zohľadňovať realitu, že Rusko ovláda veľké časti ukrajinského územia.



Trump sa opakovane zaviazal tento konflikt urýchlene ukončiť.