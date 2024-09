Rusko: Zmena jadrovej doktríny je signálom pre Západ

Moskva 26. septembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že zmeny v ruskej jadrovej doktríne, ktoré v stredu načrtol prezident Vladimir Putin, by mali byť považované za signál pre západné štáty a ako varovanie pred ich účasťou v útokoch na Rusko. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



Putin v stredu po zasadnutí Rady bezpečnosti Ruskej federácie uviedol, že v aktualizovanej verzii jadrovej doktríny sa navrhuje, "aby agresia proti Rusku zo strany akejkoľvek krajiny nevlastniacej jadrové zbrane, no s účasťou alebo podporou jadrového štátu, bola vnímaná ako ich spoločný útok na Ruskú federáciu".



Podľa Putina by však Rusko mohlo pristúpiť k použitiu jadrových zbraní aj v prípade, ak dôjde k rozsiahlemu vzdušnému útoku na jeho územie.



Diskusie o zmene ruskej jadrovej doktríny prichádzajú v čase, keď USA a Veľká Británia uvažujú o poskytnutí povolenia Ukrajine na použitie nimi dodaných rakiet pri útokoch hlboko v ruskom vnútrozemí.



Na otázku novinárov, či sú tieto zmeny signálom pre Západ, Peskov odvetil, že "je to signál, ktorý varuje tieto krajiny pred následkami, ak sa zúčastnia na útoku na našu krajinu rôznymi prostriedkami, a to nielen nevyhnutne jadrovými."



Na otázku, či sa diskutovalo aj o zrušení moratória na jadrové testy, Peskov neodpovedal s odôvodnením, že väčšina stredajšieho stretnutia prebiehala v prísne tajnom režime.



Rozhodnutie o zmene jadrovej doktríny vo štvrtok kritizovala Európska únia, ktorá ho označila za "bezohľadné a nezodpovedné". Hovorca európskej diplomacie Peter Stano uviedol, že to nie je prvý raz, čo Putin hrá hazardnú hru so svojím jadrovým arzenálom.



Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 Putin a predstavitelia Kremľa často hrozia použitím jadrových zbraní, aby Západ odradili od ďalšej pomoci pre Ukrajinu.



Podľa súčasnej ruskej jadrovej doktríny môže Rusko použiť svoje jadrové zbrane v reakcii na útok jadrovými alebo inými zbraňami hromadného ničenia proti Rusku alebo jeho spojencom. Použiť ich môže taktiež v prípade agresie konvenčnými zbraňami, ak bude ohrozená existencia ruského štátu.