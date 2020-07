Zmena štatútu Hagie Sofie je podľa Ruska záležitosťou Turecka

Moskva 13. júla (TASR) – Rozhodnutie Turecka zmeniť bývalý byzantský chrám Hagia Sofia v Istanbule opäť na moslimskú mešitu je vlastnou vecou krajiny, vyhlásilo v pondelok Rusko.



„Vychádzame z faktu, že ide o tureckú vnútornú záležitosť, do ktorej by sme nemali zasahovať ani my, ani iní," povedal novinárom podľa tlačovej agentúry AFP námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Veršinin.



Krok Turecka nasledoval po verdikte súdu, ktorý minulý týždeň zrušil doterajší muzeálny štatút tejto lokality Svetového dedičstva UNESCO a vyvolal globálne pobúrenie.



Veršinin však zdôraznil význam Hagie Sofie pre svetovú kultúru a civilizáciu, napísali ruské médiá.



Jeho výrok prišiel po tom, ako ruská pravoslávna cirkev vyjadrila nad rozhodnutím Turecka znepokojenie. „Záujmy miliónov kresťanov neboli vypočuté," vyhlásil hovorca ruskej pravoslávnej cirkvi Vladimir Legojda.



Hagia Sofia bude 24. júla, po takmer deviatich desaťročiach, počas ktorých bola múzeom, ako mešita opäť svedkom moslimských modlitieb.



Hagiu Sofiu vybudovali ako katedrálu počas existencie Byzantskej ríše, ale po dobytí Konštantínopola Osmanmi v roku 1453 ju konvertovali na mešitu.



Turecký najvyšší správny súd anuloval v piatok nariadenie z roku 1934, na základe ktorého sa bazilika Hagia Sofia stala múzeom. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan následne oznámil, že sa bazilika stane mešitou, avšak zostane otvorená aj pre nemoslimov.



UNESCO oznámilo, že vzhľadom na vzniknutú situáciu prehodnotí štatút tejto pamiatky ako lokality Svetového dedičstva.